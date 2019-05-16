親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

果粉要更新再等等！iOS 12.3部份機型出現耗電、速度變慢

不平和的天安門：生而為人的選擇

微軟AI開發新技能 釀出一款純正威士忌

2019-05-16 16:15INSIDE

圖擷自Microsoft
圖擷自Microsoft
分享

威士忌是人類史上重要的酒類之一，社交、地位的象徵以及生活態度的展現。當威士忌在蘇格蘭生產時，被稱為蘇格蘭威士忌，如同《007 縱橫天下》中出現的泰斯卡（Talisker）單一純麥威士忌。而在《金牌特務2：機密對決》中也出現在肯塔基州生產的Old Forester波本威士忌。最近有一款尚未命名的威士忌，是由人工智慧的技術，在瑞典的酒廠誕生。

瑞典威士忌釀酒廠 Mackmyra、微軟（Microsoft）以及科技公司Fourkind 三方聯手推出了世界第一款由人工智慧（AI）製造的威士忌；利用 AI 結合了陳年橡木桶而產生獨特的風味。

根據微軟的說法，由微軟Azure雲端及Azure認知服務提供Mackmyra酒廠的機器學習模型，並採用了現有的配方、銷售數據以及客戶喜好；讓AI透過這大數據從超過7000萬個方式及口味中挑選出來製作，其中包含了要挑選倉庫中的哪種類型酒桶來做成最高品質的威士忌。

雖說利用AI製作一種酒聽起來不如AI自動駕駛這麼地讓人印象深刻，但製作威士忌是非常困難的。製作一款威士忌至少要花三年的時間在木桶中蒸餾，如果是單一麥芽威士忌或調配優質混合威士忌，則至少陳年10~15年以上不等；而蘇格蘭威士忌的最低要求則是至少要蒸餾超過十二年以上。

此外，酒桶木材的年齡和類型使用對於酒的味道有直接的影響，因此若一個不小心其中一個環節有些微的落差，很有可能直接浪費至少三年的時間以及一個裝滿酒的橡木桶。

而微軟在這三方合作所擔任的角色就是創造一個人工智慧系統，從無數的排列中預測怎麼樣的方式及選用能夠讓消費者喜愛。也因為人工智慧本身並沒有味蕾，只能透過參數來「幻想」這些威士忌的製作。

雖然使用人工智慧來製作傳統釀酒的工作評價兩極，但其實對於 Mackmyra 酒廠而言是最大的受益者。設計新口味的密集測試的確是最耗時的部分，藉此員工工作變得更容易，透過部分自動化來開發新口味對於酒廠來說的確節省了不少成本。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

瑞典AI人工智慧微軟大數據

INSIDE

INSIDE 是台灣科技媒體領導品牌，成立於 2009 年 11 月底，係由一群熱愛網路的人所成立的共筆部落格。 我們專注於觀察創新、科技、新媒體與網路的趨勢發展，報導新創公司、創業家、網站、行動平台、社群媒體、行銷與數位內容。

相關新聞

傳統硬碟出貨量急遽下殺 HDD正一步步邁向滅亡之路

2019-05-16 21:02

領到Apple Card實體信用卡了！靠近包裝就能開卡

2019-05-15 19:45

英特爾處理器發現新安全漏洞 某些晶片恐降速

2019-05-15 17:15

英特爾晶片再爆資安漏洞 蘋果、微軟、Google都中招

2019-05-15 11:01

美國最高法院駁回蘋果反訴 將續審理App Store違反市場壟斷訴訟

2019-05-15 10:55

蘋果成貿易戰砲灰！新關稅名單無獲豁免 iPhone要加價25%？

2019-05-14 20:07

過去告贏三星、博通的Xperi 將侵權矛頭指向NVIDIA

2019-05-14 08:57

騰訊視頻以「WeTV」名稱、香港代理形式悄悄登台

2019-05-14 08:57

蘋果員工開始收到首波核發的Apple Card實體卡片

2019-05-14 08:55

Xperia 1成為Sony在台售價最高旗艦手機 其實「高貴不貴」

2019-05-13 19:43

以Lyft Rentals為稱 Lyft正在舊金山市區測試汽車租賃服務

2019-05-13 09:21

WWDC將發表什麼？iOS 13多項更新、Apple Watch更…

2019-05-12 18:14

17 Media攜手台視、So-net 運用直播創造電視節目與手機遊戲媒合互動效果

2019-05-12 13:08

Toyota攜手Panasonic成立合資公司 將以智慧城市發展為目標

2019-05-12 13:07

Google公開說明Fuchsia 但此項作業系統依然神祕

2019-05-12 12:54

讓數據告訴你，為什麼蘋果敢在台灣對iOS使用者課10%稅還有恃無恐！

2019-05-11 17:02

Uber確定以每股45美元價格上市 市值估計將達824億美元

2019-05-11 07:52

刺激更多新興市場消費機會 Google Play增加透過鄰近商店現金付款選項

2019-05-11 07:45

Dyson第一款電動車或許將以休旅車形式打造 將於近期開始測試

2019-05-10 09:06

Dyson電動車長這樣 首批設計草圖終於曝光

2019-05-09 18:52

改元「令和」 日本工程師集體崩潰

2019-05-09 16:33

LINE在台加碼投資1億美元 吸引更多合作夥伴、加速服務擴展、招募更多人才

2019-05-09 09:26

LINE的催生 竟是日本311大地震激出來的

2019-05-08 22:27

Gogoro 3大量採用PP材質零件 難道是為了「偷工減料」？

2019-05-08 21:14

平價國民車款 Gogoro 3採用符合食用等級PP材質車殼

2019-05-08 21:14

尷尬！微軟開發者大會一開始就出槌 HoloLens 2演示失敗

2019-05-08 16:49

《冰與火之歌》最終季熱播 釣魚網站搭順風車乘勢興起

2019-05-08 16:10

新任執行長訪台 LINE加碼30億射3箭

2019-05-08 14:31

微軟針對選舉、政黨活動提供工具資源 確保選情可信度

2019-05-08 14:25

美國海軍新能源 魚糞燃料電池解決海底機器續航問題

2019-05-07 15:10

從Windows轉為服務使用型態 微軟持續擁抱開放架構雲端整合

2019-05-07 07:56

增加營收來源 Spotify於美國開始測試新互動廣告

2019-05-06 16:17

Airbnb新增捐贈選項 讓住宿資源提供者參與臨時住處救助

2019-05-06 16:16

非營利組織創用CC釋出搜尋服務 使用者更方便找授權內容

2019-05-05 16:13

開發者駁斥蘋果維護隱私安全說法 呼籲開放Screen Time相關API資源

2019-05-05 16:13

攜手摩根大通以太坊平台Quorum 微軟打造Azure區塊鏈服務

2019-05-04 14:31

呼應開發需求 微軟推出HoloLens 2開發者套件版本

2019-05-04 14:29

微軟擴展雲端到終端裝置的邊緣運算 將人工智慧佈署到更多物聯網設備

2019-05-04 14:27

打造更多NSFW內容？PornHub傳有意收購將被Verizon拋棄的Tumblr

2019-05-04 14:26
看更多

熱門文章

台灣之星推299不限速上網、網內通話吃到飽

2019-05-16 14:47

Word、Excel和PowerPoint 免裝Office也可用了！

2019-05-16 15:30

iOS 12.3更新 部份機型出現耗電、速度變慢

2019-05-16 19:55

SanDisk也出無線充電板？手機放上自動備份檔案256GB！

2019-05-16 17:15

全球Q1智慧手機生產排名 蘋果滑落至第三

2019-05-16 14:08

Sony BRAVIA新品氣勢亮相 頂級A9G OLED電視超薄壁掛極美型

2019-05-16 12:52

線上圖片馬賽克模糊工具 相片不上傳離線也能用

2019-05-15 21:58

採用21:9顯示比例螢幕的Motorola新機One Vision確定推出

2019-05-16 07:47

微軟AI開發新技能 釀出一款純正威士忌

2019-05-16 16:15

傳統硬碟出貨量急遽下殺 HDD正一步步邁向滅亡之路

2019-05-16 21:02

華為擠下蘋果 Q1全球智慧手機生產總量排名第二

2019-05-16 14:49

《戰爭機器5》上市時間曝光 台灣地區將於今年9/10發行

2019-05-16 07:53

亞馬遜主管透露公司將再次推行手機產品 同樣鎖定特定應用市場

2019-05-16 07:56

HP新款Omen X 2s遊戲筆電 在鍵盤上方增加第二螢幕設計

2019-05-16 07:52

《魔獸世界：經典版》將於8/27上線 慶祝營運15週年

2019-05-16 07:50

Yahoo祭出4大計畫 徵求AI、AR／VR人才

2019-05-16 12:48

訪談／realme「重返」中國市場是因應5G網路趨勢 將越級推出高階旗艦機種

2019-05-16 07:46

Intel計畫在Computex 2019藉由玩家社群聚會討論顯示卡業務進展

2019-05-16 07:51

台灣終於有AI超級電腦！有望打造AI兆元產業

2019-05-16 19:58

台iWIN加入臉書全球網路安全諮委會 東亞第一入會機構

2019-05-16 17:47

BALMUDA推出The Pure空氣清淨機 以清新空氣提升生活質感

2019-05-16 07:56

ARM全新Mali-D77顯示處理器 讓虛擬世界更加真實

2019-05-16 17:08

臉書擴大網路安全諮詢委員會 新成員來自台灣

2019-05-16 20:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top