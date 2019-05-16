微軟AI開發新技能 釀出一款純正威士忌

圖擷自 Microsoft 分享 facebook

威士忌是人類史上重要的酒類之一，社交、地位的象徵以及生活態度的展現。當威士忌在蘇格蘭生產時，被稱為蘇格蘭威士忌，如同《007 縱橫天下》中出現的泰斯卡（Talisker）單一純麥威士忌。而在《金牌特務2：機密對決》中也出現在肯塔基州生產的Old Forester波本威士忌。最近有一款尚未命名的威士忌，是由人工智慧的技術，在瑞典的酒廠誕生。

瑞典威士忌釀酒廠 Mackmyra、微軟（Microsoft）以及科技公司Fourkind 三方聯手推出了世界第一款由人工智慧（AI）製造的威士忌；利用 AI 結合了陳年橡木桶而產生獨特的風味。

根據微軟的說法，由微軟Azure雲端及Azure認知服務提供Mackmyra酒廠的機器學習模型，並採用了現有的配方、銷售數據以及客戶喜好；讓AI透過這大數據從超過7000萬個方式及口味中挑選出來製作，其中包含了要挑選倉庫中的哪種類型酒桶來做成最高品質的威士忌。

雖說利用AI製作一種酒聽起來不如AI自動駕駛這麼地讓人印象深刻，但製作威士忌是非常困難的。製作一款威士忌至少要花三年的時間在木桶中蒸餾，如果是單一麥芽威士忌或調配優質混合威士忌，則至少陳年10~15年以上不等；而蘇格蘭威士忌的最低要求則是至少要蒸餾超過十二年以上。

此外，酒桶木材的年齡和類型使用對於酒的味道有直接的影響，因此若一個不小心其中一個環節有些微的落差，很有可能直接浪費至少三年的時間以及一個裝滿酒的橡木桶。

而微軟在這三方合作所擔任的角色就是創造一個人工智慧系統，從無數的排列中預測怎麼樣的方式及選用能夠讓消費者喜愛。也因為人工智慧本身並沒有味蕾，只能透過參數來「幻想」這些威士忌的製作。

雖然使用人工智慧來製作傳統釀酒的工作評價兩極，但其實對於 Mackmyra 酒廠而言是最大的受益者。設計新口味的密集測試的確是最耗時的部分，藉此員工工作變得更容易，透過部分自動化來開發新口味對於酒廠來說的確節省了不少成本。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》