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領到Apple Card實體信用卡了！靠近包裝就能開卡

2019-05-15 19:45三嘻行動哇 Yipee!

圖片及資料來源：9to5Mac
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Apple在2019年春季發表會上宣布與Goldman Sachs高盛銀行合作，開發以鈦金屬打造的Apple Card信用卡，搭配其回饋方案，更是讓不少人期待這張特別的信用卡能趕緊在全球發行。

根據爆料達人Ben Geskin近日在Twitter透露，目前已經有部分Apple員工領到這張卡片，同時他也公開分享這張信用卡的「開箱」照片！

圖片及資料來源：9to5Mac
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Ben Geskin指出，目前只有部分員工領到Apple Card實體信用卡，這張卡片設計如同Apple發表會上公布的照片，正面印著持卡人姓名、Apple Logo商標，背面則是Mastercard萬事達卡和Goldman Sachs高盛銀行標誌，沒有任何卡號、有效日期、安全碼…等個資。

只是…Ben Geskin為了保護消息來源，因此將卡片上的姓名改成自己的名字。

圖片及資料來源：9to5Mac
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另外，據9to5Mac報導，Apple Card信用卡加入iPhone的Wallet錢包App方式與AirPods配對雷同。

當持卡人收到Apple Card實體信用卡時，可別急著撕毀裝著信用卡的彩色包裝，因為這包裝裡隱藏著NFC晶片，開卡使用時只要把iPhone靠近Apple Card包裝，就能感應並完成配對開卡，非常方便。

只是…根據Apple計畫Apple Card預計在2019年暑假才會在美國推出，至於什麼時候會推廣到全球和台灣，目前還不得而知。

圖片及資料來源：9to5Mac

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

Apple Card信用卡Apple高盛

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