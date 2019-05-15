美國最高法院駁回蘋果反訴 將續審理App Store違反市場壟斷訴訟

針對去年美國議員質疑蘋果軟體市集服務App Store涉及壟斷，迫使消費者僅能以高額費用使用服務的行為違反美國聯邦反壟斷法所進行調查，美國最高法院稍早裁定蘋果確實涉及市場壟斷。

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依照最高法院認定結果指出，蘋果藉由本身App Store市佔優勢，進而要求開發者提供30%分潤等情況，因此存在市場壟斷情形，因此駁回先前蘋果提出反訴請求。而最遭情況下，法院甚至可能進一步裁決要求減少分潤比例，因此可能造成蘋果藉由app分潤產生營收。

除了被控違反市場壟斷，以及分潤比例過高等情況，先前也有不少開發者指稱蘋果在App Store的限制經常改變，造成app可能原本合法，卻在日後因違反蘋果新增、調整規範，導致被快速下架，甚至日前也傳出台灣地區用戶發現app內付費下載內容金額悄悄增加10%比例，以及打造類似蘋果Screen Time功能app的開發者表示本身設計內容無故被下架。

另外，諸如Spotify、Netflix等付費訂閱app，目前也開始呼籲使用者避免透過app內付費機制訂閱，建議改從服務官網提供付費機制完成訂閱，避免被蘋果額外收取30%不等的分潤費用。

但對於違反市場壟斷的指控，蘋果強調在App Store中採免費使用的app數量相當龐大，同時採取付費購買、訂閱使用的app總數實際上並不多，因此不認為本身服務構成壟斷，甚至可讓使用者更方便取得各類實用app，而開發者也能藉由App Store快速推廣本身服務。

在此次最高法院裁決之後，意味針對蘋果提出的市場壟斷訴訟將會持續進行，但未來是否會影響蘋果App Store營運模式，現階段還無法確認。

除了美國地區，包含中國地區與日本地區先前也曾針對蘋果App Store營運模式進行是否違反市場壟斷的司法調查。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》