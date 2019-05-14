騰訊視頻以「WeTV」名稱、香港代理形式悄悄登台

騰訊旗下網路串流影音服務－騰訊視頻，稍早已經透過香港投資公司Image Future Investment，在台灣地區以WeTV名稱推出服務，並且分別推出iOS、Android平台版本app，讓台灣地區使用者可透過App Store或Google Play服務下載使用。

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在此之前，愛奇藝也是藉由台灣代理商歐銻銻「代理引進」，而騰訊視頻服務也透過相同方式進入台灣市場，藉此吸引更多台灣用戶。

WeTV收費模式採單月新台幣190元計費，試用期間提供新台幣90元優惠價格，而包季收費方式澤為新台幣560元，試用期間則以新台幣250元優惠價格提供使用。控制介面則包含可自動依照當下網路速度切換串流播放解析度，同時提供直覺操作播放，以及可調整播放亮度、進度與音量等控制項目。

而台灣地區其實尚未開放中國串流影音服務在台設置公司運作，但騰訊視頻比照愛奇藝模式，透過香港投資公司「代理」向台灣地區開放使用，因為未在台灣設籍成立辦公室，因此也無須在台繳納稅金，同時若使用者在服務使用出現問題，就必須透過境外聯繫方式解決，否則可能面臨求助無門情況。

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因應愛奇藝、騰訊視頻以WeTV形式開放台灣地區用戶使用，同時湖南衛視旗下芒果TV也已經透過國際版，開放台灣在內中國境外地區使用，另外包含優酷視頻、搜狐旗下串流影音服務也可能在近期進入台灣市場，現在也有部分聲音建議台灣法規可開放中資串流影音服務合法登台。

目前台灣法規仍規定境外串流影音服務必須在台設立子公司或分公司，並且提供在地客服系統，否則不允許開放在台經營與收費提供使用。依照陸委會說法，由於涉及互惠原則，因此目前並未有直接開放計畫。

不過，台灣地區也可能藉由著作權法部分條款修正，除了用於打擊藉由機上盒內建程式讓使用者連結至侵權網站觀看非法收錄影音內容，或是限制可透過網路平台提供下載可連接非法影音內容的app使用模式，更可能藉此阻止中國等境外串流影音服務非法登台運作。

但對於一般使用者而言，能否輕易看見自己希望觀看內容顯然才是重點，一般面臨無法正常收視或是收費使用問題，多半都會因為單筆費用不高而作罷，只是對於陸委會、經濟部等機構來說，更有無法收取營運稅收，以及中資是否影響台灣產業運作等考量。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》