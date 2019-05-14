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過去告贏三星、博通的Xperi，將侵權矛頭指向NVIDIA

2019-05-14 08:57楊又肇

先前曾與三星、博通在內公司發動專利訴訟，並且最終贏得訴訟的Xperi，稍早也以至少5項專利技術侵權為由，向NVIDIA提出訴訟。

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依照Xperi的說法，NVIDIA至少在半導體設計侵害5項由Xperi持有技術專利，而涉及侵權產品包含NVIDIA旗下遊戲顯示卡，以及針對超算領域使用的加速卡。同時，Xperi也強調過去多年持續與NVIDIA協商溝通，最後逼不得已透過法律訴訟方式維護本身權益，並且在美國「第一州」德拉瓦州向NVIDIA提出訴訟。

不過，從前身為Tessera的Xperi主要營運模式來看，其實本身就是以收購DTS在內公司等方式累積各類專利，並且藉由提訴等方式要求各個廠商加入合作，旗下持有專利涵蓋領域相當廣泛，同時具備大量組合專利，先前也曾與三星、博通在內廠商打過官司，目前包含騰訊、阿里巴巴、Sony、三星、博通都曾與Xperi達成專利授權協議，藉此平息不必要的專利訴訟。

此次向NVIDIA提出訴訟，Xperi是藉由旗下子公司Invensas、Tessera Advanced Technologies發起，並且認為NVIDIA旗下產品涉及侵權。而從先前Xperi與三星、博通官司訴訟結果來看，均由Xperi獲得勝訴之下，預期Xperi對於其技術專利強度深具信心。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利半導體三星NVIDIA

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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