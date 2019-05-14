蘋果員工開始收到首波核發的Apple Card實體卡片

今年隨著春季發表會一同揭曉的蘋果首張與高盛銀行、MasterCard合作發行的信用卡Apple Card，部分蘋果員工已經陸續收到核發卡片。

(圖／擷取自Ben Geskin個人Twitter頁面) 分享 facebook

先前曾透露不少蘋果產品相關資訊的Ben Geskin，稍早取得蘋果員工所收到Apple Card實體卡片外觀照片，並且將原始照片顯示名稱改為個人名字，藉此確保消息提供者隱私安全。

在照片中，可以看見Apple Card將以簡單紙材包裝，卡片本身也如同先前介紹般採簡潔設計，同時採用鈦合金材質打造，卡面上並不會顯示實際卡號、有效日期、安全碼，同時也不會有必須要使用者簽名使用欄位。

以Apple Card實體卡片設計，最主要是讓使用者在無法接受Apple Pay感應支付的店面時，仍可透過Apple Card實體卡片完成消費，本身也支援以內建晶片感應完成消費。

不過，從實際使用情況來看，在無法接受使用Apple Pay服務消費的店面，是否能接受以完全沒有記載卡號、有限日期、安全碼與使用者簽名的信用卡消費，其實也需要一點時間進行推廣。

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從美國境內消費多半會由持卡者直接在刷卡機感應，或是插入卡片進行操作，使用毫無持卡者資訊的Apple Card或許還不會有太大問題，但是如果是在餐廳等場合消費，面臨卡片必須由服務人員拿到刷卡機結帳時，短期內勢必會面臨一些質疑或是拒絕受理使用等情況，而這部份就可能要看蘋果後續如何推廣，並且與合作店家溝通。

但以Apple Card本身服務來看，其實最重要的還是以數位化形式與Apple Pay整合，讓使用者能直接以iPhone感應消費，並且透過無條件、無上限的2%現金回饋，或是在Apple Store內消費可獲得3%現金回饋作為主要誘因，同時提供消費細節分析、無滯納金繳費服務，甚至標榜不會收取額外潛藏費用，藉此吸引更多人申辦。

至於開卡方式也相當簡單，只要將卡片與iPhone靠近感應，即可完成開卡，不像傳統信用卡必須透過網路或電話方式開卡。而要使用Apple Card消費的話，使用者也必須透過iPhone連動識別身分解鎖，藉此避免卡片遭盜刷。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》