Xperia 1成為Sony在台售價最高旗艦手機 其實「高貴不貴」

Sony Mobile稍早確認Xperia 1在台售價將是新台幣30990元，並且推出雙卡雙待、6GB記憶體與128GB儲存容量規格版本，同時原廠盒裝將隨附透明保護殼、PD充電器UCH32，而搭配中華電信、台灣大哥大、遠傳電信的資費方案則預計在5月31日揭曉。

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日前已經在台揭曉，同時開放消費者近距離體驗的Xperia 1，分別標榜搭載4K HDR、X1 for mobile影像晶片的21:9顯示比例OLED螢幕，以及搭載Qualcomm Snapdragon 855處理器等規格，更是主打與Sony α團隊合作相機技術，以及整合Sony頂規專業攝影器材品牌CineAlta旗下技術，讓首度搭載三鏡頭相機的Xperia 1能有更好影像拍攝體驗。

而藉由21:9顯示比例設計、對應更寬廣觀看視野的6.5吋4K HDR OLED螢幕呈現更真實色彩，並且搭配Hi-Res高解析音質與Dloby ATMOS全景聲詮釋更好聲音表現，更讓Xperia 1滿足視覺、聽覺上的感受。

由於採用諸多新技術與元件設計，因此Xperia 1也成為Sony Mobile第一款在台售價超過新台幣3萬元的高階旗艦手機產品，一舉超過去年在台以新台幣28990元價格上市的Xperia XZ2 Premium。不過，藉由增加保護殼與快速充電器配件，以及購物金與螢幕意外損失補償，同時手機本身也加入更多拍攝應用功能，以及影音體驗感受，加上提供舊換新與日後電信資費配合的多元購機模式，預期也能讓Xperia 1售價顯得「高貴不貴」。

相關內容可參考：

配合此次上市，Sony Mobile將配合5月17日至5月26日期間於Sony Mobile行動通訊專賣店、Sony Store (Sony直營店)、神腦國際指定11間Sony Mobile店中店等實體店面展開的預購活動提供新台幣3000元配件購物金，以及一年手機螢幕意外損失補償 (螢幕維修價值最高7000元)，而在預購期間於Xperia官方線上旗艦店、Sony台灣官方購物網站，以及PChome購物、Yahoo奇摩購物中心完成預購，則可獲得新台幣3000元配件組合組與千元折價券。

另外，預計在5月31日到6月30日期間舉辦的首購活動中，透過Sony Mobile行動通訊專賣店、Sony Store (Sony直營店)、神腦國際指定11間Sony Mobile店中店、一般經銷通路、Xperia官方線上旗艦店，以及具備Sony Mobile網路授權標章的指定電商，以單機形式購買全新Xperia 1手機，並且於活動時間內完成開通程序、上網完成登錄資料，即可獲得Sony原廠10000mAh行動電源。

其中在Sony Mobile行動通訊專賣店、Sony Store (Sony直營店)和神腦國際指定11間Sony Mobile店中店，更加贈一年手機螢幕意外損失補償 (螢幕維修價值最高7000元)，透過Xperia線上旗艦店購買則加贈500元折價券。

至於擁有Xperia舊款機種消費者，Sony Mobile也推出舊換新優惠活動，持指定Xperia手機至Sony Mobile行動通訊專賣店，購買Xperia 1即可以參加Sony Mobile特別規劃舊機換新機加碼優惠活動，更可享有追加一年保固服務 (原始一年保固+追加一年保固，共計2年保固)。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》" target="_blank">mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》