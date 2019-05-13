以Lyft Rentals為稱 Lyft正在舊金山市區測試汽車租賃服務

相關相關消息指出，Lyft目前正在舊金山市區測試汽車租賃服務，並且將以Lyft Rentals為稱。

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目前此項服務已經在舊金山特定地區提供測試，讓不想購買車輛，卻臨時需要使用車輛的使用者能輕易租賃，同時無需像過往租賃車輛必須透過繁複的辦理手續，直接透過手機app操作即可完成租賃。

依照租賃價位來看，一般小型四門房車每天租賃價格約在50-60美元，而休旅車款則會在100美元，使用者亦可額外支付16美元加購意外損壞保險，同時車輛將免費額外提供後掛式自行車架與輪胎防滑鏈。此外，Lyft Rentals服務更以全新車輛提供使用，因此不必擔心車輛本身使用年限問題。

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不過，Lyft Rentals最低租賃時間為一天，同時也未限制單日最高行駛里程，使用者最長可一次租賃長達兩週時間。

Lyft Rentals仍處於早期測試階段，並且以邀請制加入測試，暫時還無法確認此項服務未來是否計畫推廣到其他地區使用。

類似服務，過去加州地區也有諸如Zipcar等服務進駐，讓使用者能便利地藉由手機app租賃車輛，而Uber過去也曾提出Uber Rent車輛租賃服務，但僅在試營運7個月之後，於2018年11月宣佈中止運作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》