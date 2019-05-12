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WWDC將發表什麼？iOS 13多項更新、Apple Watch更…

2019-05-12 18:14電獺少女

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除了iOS 13會有黑暗模式之外，還會加入新的鍵盤？

WWDC將在六月初舉辦，還有一個月，但風聲不斷，除了有iOS 13黑暗模式、開放NFC的消息之外，彭博社也在最近針對WWDC會推出什麼做了大型預測統整，首先針對iOS 13(代號為「Yukon」)

●黑暗模式將可在控制中心啟動

●Widgets介面將變得更「乾淨」

●加入新的鍵盤應用，使用者將可在字母上滑動輸入(類似第三方App：SwiftKey)

●內建的健康功能將會加入「聽力健康」，可讓使用者檢視自己平常聲音是否會放得太大聲

●健康功能也將加入女性健康週期，如經期追蹤等

●iOS 13將可讓iPad當成第二個Mac螢幕使用，並可搭配Apple Pencil進行繪圖

●新的「待辦事項」設計：一個首頁搭配四個區塊，讓使用者可以將今天要完成的、計畫要完成的、所有待辦、標記事項作明顯區別，可以更換區塊的顏色，也可自行添加區塊

●書籍App的閱讀器將會有追蹤最新進度以及獎勵系統

●內建的iMessage將會像LINE、What's App那樣，可以設置個人檔案、名稱、大頭貼，也可在聊天室中使用●Animoji當表情符號發送

●Apple地圖將可讓大家建立常用地址譬如公司、住家等

●Find My Friend與Find My iPhone兩個App整併成一個

●睡眠追蹤功能會加入就寢時間中，讓你能在容易醒來的時間起床

●內建的信箱也會有所更新，會加入自動分類信件功能，亦可進行來信者封鎖

●HomePod將可記錄更多位使用者的聲音，讓多位使用者都可以使用HomePod

可查看螢幕使用時間的App能讓父母查看、監控孩子用手機的時間，但最近因為有多項第三方競品App被App Store下架，加上隱私權問題，這個App似乎已被Apple淘汰。此外，彭博社也透漏2020年將發表的iOS 14代號為Azul，預計將支援5G網路以及明年的AR功能

關於Apple Watch的「Watch OS」，則計畫直接添加一個App Store到Apple Watch上，讓Apple Watch可以更獨立使用；Voice Memos App則可讓大家直接利用Apple Watch進行語音備忘錄；有可能可在手錶上使用Animoji跟Memojis，但用途有些不明；還會加入女性月經週期分析紀錄相關功能以及電子書功能

這些預測功能中，有沒有讓你覺得「有這功能太棒了！」的項目呢？我喜歡「把Find My Friend跟Find My iPhone整合成一個App」這一項，覺得兩個功能太像了，但我更希望能有的功能是把音量調整顯示變成側邊顯示，而不是每次調音量都會有一塊iCon在畫面正中央、避都避不掉😅😅😅

(照片來源：Apple)

(新聞來源：bloomberg)

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

AppleiOSApple Watch彭博WWDC

電獺少女

「電獺少女」(Aotter Girls)是科技與生活風格為主題的科技網站，編輯們由一群不同類型的女生組成!!電獺少女開箱產品、介紹App、分享網站軟體與各種有趣的新科技，將原本冷硬科技變成溫暖有趣的生活小常識，超級歡迎大家每天都來關注我們哦!!https://agirls.aotter.net/
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