17 Media攜手台視、So-net 運用直播創造電視節目與手機遊戲媒合互動效果

先前由17 Media與台視共同打造的直播益智互動節目《台視17Q》，稍早宣佈跨界與So-net旗下《問答RPG 魔法使與黑貓維茲》手機遊戲合作，藉此讓傳統媒體與手機遊戲藉由即時互動創造全新內容發展模式。

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藉由將《問答RPG 魔法使與黑貓維茲》手機遊戲的題庫成為《台視17Q》限時關卡提問內容，同時更在節目開播前2小時先於遊戲中出現，除了藉此增加手機遊戲下載遊玩比例，更可進一步吸引玩家觀看《台視17Q》參與線上互動。

結合旗下直播平台應用，並且媒合傳統電視內容與手機遊戲內容，藉此創造全新內容應用發展模式，同時也能透過直播平台增加傳統電視內容觀看比例，並且帶動手機遊戲下載使用人數，17 Media希望透過此類方式從原本直播內容服務提供者，轉變成為平台應用提供者，進而扭轉過往直播內容服務形象。

以目前公布數據來看，《台視17Q》從今年2月17日開播以來的總收視人口數已經累積達442萬人，藉由高額獎金作為誘因，除了現場參賽者可競爭答題，收看節目的觀眾也能透過安裝指定app的手機、平板即時參與互動，並且加入答題爭取獎金，進而創造全新電視收視互動模式，並且增加觀眾使用黏著。

而此次加入So-net的《問答RPG 魔法使與黑貓維茲》手機遊戲題庫內容，更是藉由「獨家洩題」形式吸引下載安裝，並且透過遊玩事先取得節目可能提問內容，進而可在節目觀看過程順利答題。這樣的合作模式，更可創造多方獲利局面，對於17 Media試圖轉換形象也更加有利，同時也預期能吸引更多合作模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》