Google公開說明Fuchsia，但依然此項作業系統依然神祕

先前持續有不少消息曝光的Google神祕作業系統Fuchsia，稍早終於由Android與Chrome負責人Hiroshi Lockheimer說明Fuchsia並非僅用於手機，而是可以應用在更多裝置。

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過去Google甚少在公開場合談論Fuchsia作業系統細節，不少此項作業系統細節特色幾乎是從開發者口中分享，或是在公開論壇上被人挖掘。

目前可以確認Fuchsia並非像Android或Chrome OS採用Linux核心架構打造，主要採用全新名為Zircon的核心架構，同時也進一步去除仰賴Java的情況，使得Fuchsia成為Google徹底重新打造的作業系統。

不過，雖然Hiroshi Lockheimer在此次Google I/O 2019期間對外提及Fuchsia作業系統，但並未透露更具體消息，甚至也未提及此款作業系統預計推行時間。

在此之前，部分看法認為Google去年推出的Google Home Hub (目前名稱為Nest Hub)便是採用Fuchsia運作，而未來更有可能應用在手機、平板或筆電裝置，甚至也能進一步用在各類物聯網裝置。

而就Hiroshi Lockheimer說明，目前仍在測試Fuchsia作業系統應用的可能性，但同時也澄清此作業系統並非用於取代Android或Chrome OS，而是希望能鎖定更廣泛的裝置應用可能性打造，並且讓相同作業系統能在不同裝置、環境運行使用，藉此建構更大發展空間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》