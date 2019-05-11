Uber確定以每股45美元價格上市 市值估計將達824億美元

Uber稍早宣佈，將以每股45美元價格進行公開募股上市，而股票代號為「UBER」，預計發行1.8億股普通股，同時將額外銷售2700萬股，將使Uber市場估值達824億美元。

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若以每股45美元計算，Uber將可在此次公開募股上市取得81億美元以上金額。而在實際上市以前，Uber已經從Google、Softbank、Toyota在內業者獲取高額投資資金，同時市值也累積超過600億美元，此次上市之後更預期可讓市值一舉達824億美元。

雖然許多市場看法認為Uber媒合傳輸需求的發展模式將可帶動更多成長機會，但不少地區則是將Uber視為車輛運輸服務業，造成Uber在不少地區與在地法令產生衝撞，同時也讓Uber發展面臨不少限制。不過，市場依然看好Uber藉由數據平台媒合即時乘車需求、快遞服務，或是餐飲外送等服務模式，因此也讓Uber持續獲取更多投資金額。

而即便被看好未來發展，Uber目前依然未有實際獲利表現，去年全年營收達113億美元，相比2017年全年營收成長43%，但仍列舉18億美元虧損，其中有不少支出成本用於貼補司機，以及繳納各地區罰金，同時也包含本身投入研發的大筆資金費用。

先前為了證明本身獲利能力，Uber更進一步收購共享單車、共享滑板等新創服務，並且與本身服務項目整合，藉此說明可銜接使用者從出門到大眾運輸工具，或是前往特定地點的移動接駁需求，同時也強調將可透過本身服務改變城市交通堵塞問題，甚至說明未來也將布局小型飛機共乘使用模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》