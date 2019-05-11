刺激更多新興市場消費機會 Google Play增加透過鄰近商店現金付款選項

雖然Google Play與多數線上服務消費模式相同，主要還是透過信用卡等金融卡片消費，但針對部分無法持有信用卡的消費者，則另外提供可在各個通路以現金等方式購買的點數卡，或是配合電信帳單合併支付方式，讓使用者能更方便使用Google Play上的數位內容或服務。

而針對印度在內仍以現金交易居多的新興市場，Google稍早則是增加延付交易 (Pending Transactions)選項，讓使用者能透過鄰近商店以現金等方式完成交易，藉此增加新興市場使用者購買付費數位內容的意願。

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依照Google Play Store遊戲工程總監Aurash Mahbod說明，由於無法持有信用卡，以及消費行為不同等因素，雖然包含印度地區在內新興市場有不少使用者樂於下載遊戲，並且使用Google Play上的數位內容，但受限於支付方式，導致需要額外付費的遊戲、數位內容難以在新興市場推廣。

因此藉由在Google Play增加延付交易選項，讓使用者能在10分鐘內透過付款條碼在鄰近商店完成交易，即可下載使用所選擇的付費內容。而完成交易後，使用者也會在個人信箱收到購買清單與收據。

不過，受限於使用者原本沒有信用卡等金融卡片情況，因此如果使用者後續申請退款，將只能把退款存入使用者帳號，而非直接退還現金。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》