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Dyson第一款電動車或許將以休旅車形式打造 將於近期開始測試

2019-05-10 09:06楊又肇

Dyson在2017年證實投資20億英鎊 (約新台幣780億元)發展電動車與電池，更在2018年宣佈於新加坡建造電動車生產工廠，預計最快可在2020年至2021年推出旗下首款電動車產品。而在稍早稍早公布專利文件中，顯示Dyson計畫打造的電動車將以休旅車形式呈現，並且配置較大輪框。

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不過，依照Dyson創辦人James Dyson於內部信件說明，則強調專利文件所提及車輛外觀並非實際設計，最主要是陳述Dyson在車輛設計上所持有專利項目。在信件內容中，除了說明目前已有500人規模投入車輛研發，同時也提及Dyson投入研發的電動車將於下個月開始測試。

而James Dyson也透露車輛將會以鋁合金材質打造，藉此減輕車輛整體負重，同時也將減少車輛空氣阻力，以利提高車輛行駛速度與最遠距離表現，另外也計畫加強車輛內部空間運用，讓乘坐者能有更好舒適感受。

在先前說法中，Dyson表示將以本身吸塵器、空氣清淨器與吹風機等產品研發設計能力造車，同時認為將能以自身技術能力打造一款更能讓人滿意的電動車。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利Dyson電動車

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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