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Dyson電動車長這樣 首批設計草圖終於曝光

2019-05-09 18:52INSIDE

Dyson
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Dyson於2017年宣布投入20億英鎊研發電動車，去年在新加坡設廠動工，聲稱在2020完工並將於隔年出廠第一輛電動汽車，從吹風機、吸塵器，戴森跨足電動車的佈局引來各界關注。近日，首批戴森電動車設計草圖終於曝光了。

一年半前提交本週三曝光申請專利的文件，從設計草圖看來，戴森電動車將以長輪距，帶有斜背椅的內以及空氣動力學設計，新車頭燈組造型細長、車尾短小前擋風玻璃傾角度較大看來能減少風阻，在電子郵件還暗示為了加強操控性考量，車輛的重心可能會比較低，草圖上看來戴森會使用較長的軸距和大尺寸輪胎來提高運行效率。

除了設計草圖，戴森在官網還新增汽車頁面，介紹汽車發展史，以及如何應用在馬達上的經驗應用於車輛，讓大家對戴森電動車的輪廓更加清晰。

戴森（Dyson）創辦人詹姆士·戴森（Jmes Dyson）在給員工的電子郵件強調，專利並不代表車輛最終造型，或者有什麼功能，但確實透露了公司正在考慮的創新嘗試。

特斯拉是電動汽車的先驅，Alphabet的Waymo部門在自動駕駛技術也居於領先地位，而蘋果公司自2016年左右開始進行汽車專案，越來越多公司跨足電動車業務，戴森在開發電動車也不遺餘力，下個月在汽車的測試將會增加，預計已有超過500人正在進行此專案。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

電動汽車Dyson自動駕駛

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