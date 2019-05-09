LINE在台加碼投資1億美元 吸引更多合作夥伴、加速服務擴展、招募更多人才

LINE早期開發者，同時也是目前LINE共同執行長之一，並且身兼企業文化長職務的慎重熩，稍早在台灣舉辦首場海外媒體見面會上分享未來在台灣市場發展重點。

LINE共同執行長暨企業文化長慎重熩 分享 facebook

其中，慎重熩表示未來LINE將加碼在台投資達1億美元 (約新台幣30億元)，預期投資具潛力的外部合作夥伴，並且加速新服務擴展，同時也將擴大招募人才。

而針對先前宣布與台北富邦銀行、中國信託商業銀行、渣打國際商業銀行與聯邦銀行四間銀行業者合作，並且增加遠傳電信與台灣大哥大擔任策略股東，共同加入純網銀執照申請籌備團隊，並且分別持股5%比例，預計在台灣地區推行LINE Bank，藉此推動全新數位金融服務，而未來也不排除持續擴展數位金融業務，甚至計畫透過合作、收購等方式擴大發展規模。

對於目前LINE服務在台發展成果，慎重熩認為LINE在台灣地區貫徹在地化發展模式，許多服務推行內容不僅是由總部決定，更有不少比例是由台灣團隊提出，並且獲得總部支持推行，例如LINE Today服務內容便是由台灣團隊提出，並且進一步推廣到印尼、泰國、香港等地。

台灣已經成為LINE推行創新服務的前哨站，從先前在台灣市場推行的LINE Pay服務創下高度交易量，並且將相關經驗帶回日本市場，同時也因為LINE Pay在台灣成功經驗，使得台灣行動支付發展有明顯加速表現。

由於LINE Pay服務的成功，更使得LINE決定在台推行LINE Bank純網銀服務，除了進一步推動台灣地區數位金融成長，更計畫將成功經驗複製到LINE其他發展市場，因此預計藉由加碼投資1億美元資金，讓台灣成為LINE重點投資市場之一，並且聚焦具發展潛力的外部合作夥伴、開發最佳服務，以及招募最佳人才，而包含人工智慧、金融科技相關的新創服務都會是LINE計畫投資對象。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》