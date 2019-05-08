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平價國民車款 Gogoro 3採用符合食用等級PP材質車殼

2019-05-08 21:14楊又肇

選在花博爭豔館舉辦活動，Gogoro今日 (5/8)正式宣佈推出鎖定更親民、平價的國民車款－Gogoro 3

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回顧過去推出Gogoro 1，以及吸引更多消費者的Gogoro 2，Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示已經藉由Gogoro車款帶動智慧城市發展，同時也強調Gogoro系列車款早已藉由工業4.0概念生產，並且說明目前已經累積超過15萬名車主加入使用，總計累積超過7億公里的行駛距離，進而達成減少更多排碳量的情況。

針對摩托車成為許多人代步使用工具情況，陸學森也表示希望打造一款顛覆想像的「國民車」，除了可以延續Gogoro車款好騎、有趣、方便、聰明的使用特性，同時在外觀上也強調更具色彩、更具質感，並且能凸顯自我。

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採用符合食用等級的PP材質

此次推出的Gogoro 3，標榜不採用ABS材質的烤漆件，全面採用符合食用等級的PP材質，並且藉由高韌性、抗腐蝕、抗衝擊，以及即使刮傷內層色彩依然不會改變，甚至可以透過加熱等方式輕微撫平瓜痕，不像烤漆件一旦刮傷，通常就只能重新上色，同時還有容易因為擠壓而裂開問題。

不過，PP材質即便標榜耐用、抗衝擊，即便有些刮痕也相對容易修復，站在環保立場還有可重複回收利用等優點，因此用在強調綠能的Gogoro車款顯然十分適合，但PP材質依然有無法在外層上色、同時也無法像烤漆件容易透過貼膜加強表面防刮保護，若要讓PP材質變得更耐用的話，免不了必須進行咬花、打磨處理，只是這樣就會讓PP材質零件的塑膠感更明顯。

但以Gogoro的處理效果，顯然是將Gogoro 3車身上的PP材質零件作了更好處理，並且透過雙色混搭、撞色搭配形式，讓Gogoro 3分別推出的檸檬雪酪、楓糖摩卡、藍莓慕斯、晴空藍、簡單灰、漿果紅配色更顯突兀，讓車輛能有截然不同風格。

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鎖定實用為主的「超划算」國民車市場

至於整體設計部分，首先在龍頭與斜板部分便有明顯不同，除了將液晶顯示面板改為單色、簡化行車顯示資訊項目，並且導入NFC感應卡片啟動設計，同樣支援以藍牙啟動、控制車輛，或是直接透過手機操作。在車頭左側則是加入置杯架設計，應該可以讓許多人輕易放置飲料等物品，而原本供後座乘客使用的飛旋踏板則改為一體成形的小踏板，並且導入諸多PP材質設計零件。

其他設計則包含同樣搭載省力立車架，容量達26.5公升、可輕易放下兩頂安全帽的車廂，以及更舒適的椅墊設計，而原本以為與Gogoro 2採用相同設計的車尾部分，則是採用彎曲幅度稍有不同的後扶手，以及從香腸嘴造型改為直線設計的LED尾燈。

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動力設定在「夠用」階段

在動力方面，搭配使用新版電池情況下，約可讓最長行駛距離延伸到170公里，甚至Gogoro也表明希望未來能讓車輛行駛距離持續拉長，其中採用鑰匙啟動的一般版本最高速度可達時速82公里 (6.0kW輸出)，透過NFC卡片感應啟動的Plus版本則最高可達時速86公里 (6.2kW輸出)，動力傳輸依然是透過金屬鏈條傳動，制動則採用SBS煞車系統，整體重量則比Gogoro 2輕7公斤左右，但現階段似乎還沒有計畫推出動力提昇的S版本。

以Gogoro 3定位來看，相比講究性價比的Gogoro 2，更進一步朝向「超划算」的設計理念，但Gogoro並未因此刻意在設計上偷工減料，事實上若以Gogoro在PP材質實際進入零件射出成形之前，會額外透過反覆上色流程，讓PP材質顏色更為均勻，使得射出零件不會有旋色、漸層色彩的情況，而是可以維持純色表現，因此整體生產成本並沒有減少太多。

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一樣聰明

以車輛本身，同樣也搭載可對應FOTA無線升級的iQ System，同時一樣也能透過Key Fob無線遙控器控制車輛，只是在Gogoro 3必須另外購買。

既然以NFC卡片感應啟用的Gogoro 3也能支援Key Fob無線遙控器，反過來思考的話，似乎代表使用Key Fob無線遙控器的Gogoro 1、Gogoro 2也有機會使用NFC卡片啟動，但Gogoro對於這部份暫時未作具體回應，或許在日後更新就可以確認了？

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建議售價部分，Gogoro 3搭配政府補助之後，將會以新台幣35980元起跳價格銷售，預期定位在超划算的國民車款，並且讓Gogoro車款使用者進一步增加。另外，Gogoro也宣布提出加盟門市與推廣中心的外部合作模式，希望能與傳統機車店或有意加入銷售Gogoro車款的店家合作，藉此擴展更多Gogoro車款銷售管道，讓更多人可以感受Gogoro車款使用魅力。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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