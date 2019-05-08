平價國民車款 Gogoro 3採用符合食用等級PP材質車殼

選在花博爭豔館舉辦活動，Gogoro今日 (5/8)正式宣佈推出鎖定更親民、平價的國民車款－Gogoro 3

分享 facebook

回顧過去推出Gogoro 1，以及吸引更多消費者的Gogoro 2，Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示已經藉由Gogoro車款帶動智慧城市發展，同時也強調Gogoro系列車款早已藉由工業4.0概念生產，並且說明目前已經累積超過15萬名車主加入使用，總計累積超過7億公里的行駛距離，進而達成減少更多排碳量的情況。

針對摩托車成為許多人代步使用工具情況，陸學森也表示希望打造一款顛覆想像的「國民車」，除了可以延續Gogoro車款好騎、有趣、方便、聰明的使用特性，同時在外觀上也強調更具色彩、更具質感，並且能凸顯自我。

分享 facebook

採用符合食用等級的PP材質

此次推出的Gogoro 3，標榜不採用ABS材質的烤漆件，全面採用符合食用等級的PP材質，並且藉由高韌性、抗腐蝕、抗衝擊，以及即使刮傷內層色彩依然不會改變，甚至可以透過加熱等方式輕微撫平瓜痕，不像烤漆件一旦刮傷，通常就只能重新上色，同時還有容易因為擠壓而裂開問題。

不過，PP材質即便標榜耐用、抗衝擊，即便有些刮痕也相對容易修復，站在環保立場還有可重複回收利用等優點，因此用在強調綠能的Gogoro車款顯然十分適合，但PP材質依然有無法在外層上色、同時也無法像烤漆件容易透過貼膜加強表面防刮保護，若要讓PP材質變得更耐用的話，免不了必須進行咬花、打磨處理，只是這樣就會讓PP材質零件的塑膠感更明顯。

但以Gogoro的處理效果，顯然是將Gogoro 3車身上的PP材質零件作了更好處理，並且透過雙色混搭、撞色搭配形式，讓Gogoro 3分別推出的檸檬雪酪、楓糖摩卡、藍莓慕斯、晴空藍、簡單灰、漿果紅配色更顯突兀，讓車輛能有截然不同風格。

分享 facebook

分享 facebook

鎖定實用為主的「超划算」國民車市場

至於整體設計部分，首先在龍頭與斜板部分便有明顯不同，除了將液晶顯示面板改為單色、簡化行車顯示資訊項目，並且導入NFC感應卡片啟動設計，同樣支援以藍牙啟動、控制車輛，或是直接透過手機操作。在車頭左側則是加入置杯架設計，應該可以讓許多人輕易放置飲料等物品，而原本供後座乘客使用的飛旋踏板則改為一體成形的小踏板，並且導入諸多PP材質設計零件。

其他設計則包含同樣搭載省力立車架，容量達26.5公升、可輕易放下兩頂安全帽的車廂，以及更舒適的椅墊設計，而原本以為與Gogoro 2採用相同設計的車尾部分，則是採用彎曲幅度稍有不同的後扶手，以及從香腸嘴造型改為直線設計的LED尾燈。

分享 facebook

動力設定在「夠用」階段

在動力方面，搭配使用新版電池情況下，約可讓最長行駛距離延伸到170公里，甚至Gogoro也表明希望未來能讓車輛行駛距離持續拉長，其中採用鑰匙啟動的一般版本最高速度可達時速82公里 (6.0kW輸出)，透過NFC卡片感應啟動的Plus版本則最高可達時速86公里 (6.2kW輸出)，動力傳輸依然是透過金屬鏈條傳動，制動則採用SBS煞車系統，整體重量則比Gogoro 2輕7公斤左右，但現階段似乎還沒有計畫推出動力提昇的S版本。

以Gogoro 3定位來看，相比講究性價比的Gogoro 2，更進一步朝向「超划算」的設計理念，但Gogoro並未因此刻意在設計上偷工減料，事實上若以Gogoro在PP材質實際進入零件射出成形之前，會額外透過反覆上色流程，讓PP材質顏色更為均勻，使得射出零件不會有旋色、漸層色彩的情況，而是可以維持純色表現，因此整體生產成本並沒有減少太多。

分享 facebook

一樣聰明

以車輛本身，同樣也搭載可對應FOTA無線升級的iQ System，同時一樣也能透過Key Fob無線遙控器控制車輛，只是在Gogoro 3必須另外購買。

既然以NFC卡片感應啟用的Gogoro 3也能支援Key Fob無線遙控器，反過來思考的話，似乎代表使用Key Fob無線遙控器的Gogoro 1、Gogoro 2也有機會使用NFC卡片啟動，但Gogoro對於這部份暫時未作具體回應，或許在日後更新就可以確認了？

分享 facebook

建議售價部分，Gogoro 3搭配政府補助之後，將會以新台幣35980元起跳價格銷售，預期定位在超划算的國民車款，並且讓Gogoro車款使用者進一步增加。另外，Gogoro也宣布提出加盟門市與推廣中心的外部合作模式，希望能與傳統機車店或有意加入銷售Gogoro車款的店家合作，藉此擴展更多Gogoro車款銷售管道，讓更多人可以感受Gogoro車款使用魅力。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》