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Gogoro 3大量採用PP材質零件 難道是為了「偷工減料」？

2019-05-08 21:14楊又肇

在此次揭曉的Gogoro 3中，採用大量的PP材質打造車輛飾板等零件，相比過往在Gogoro 1、Gogoro 2仍有不少烤漆件的情況，似乎顯得Gogoro 3為了爭取更低價位競爭，進而在更多地方「偷工減料」？

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不過，依照Gogoro的說明，此次在Gogoro 3採用大量PP材質 (Polypropylene，聚丙烯，又稱為食用等級塑膠或5號塑膠)，並非是以「偷工減料」為目的，而是在價位設定中尋求更合適的材質。而PP材質具備可承受100-140°C高溫，同時也具備耐碰撞、耐酸鹼、耐化學物質，相較其他塑膠材質具備硬度高，同時整體耐用度也相對較高，藉由加熱處理也能輕易撫平絕大多數的細微刮痕。

過去PP材質主要應用在車輛腳踏墊、側裙，或是擋泥板等部件，並且以原色射出方式大量生產。但由於可能會有原色射出過程染色不均情況，因此在射出脫模之後，可能會在成品出現紋路、模流的情況，因此在Gogoro的製作流程會先額外進行一道抽色流程，確保PP材質顏色符合均勻要求，再將完成染色的PP材質藉由射出流程製作零件，讓射出脫模後的零件不會有色彩不均勻情況。

同時為了確保色彩均勻，Gogoro也表示不會在單次射出製作零件過程採用先前未用完的PP材質，所有PP材質僅會用於單次射出成形。不過，由於PP材質具備可回收重複使用特性，因此從舊車回收的大量PP材質依然會透過處理流程，重新變成新零件射出成形所使用材料。

以此次Gogoro 3大量採用PP材質製作零件，除了減少原本烤漆件成本較高、維護相對較難的情況，更加強全車零件可回收再利用比例，而PP材質依然提供足夠耐用度，同時也能藉由原色射出成形提供更純粹的色彩表現，而不會像傳統烤漆件可能在刮傷之後，容易顯露底層白色或灰色，顯得跟表層烤漆顏色明顯不同。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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