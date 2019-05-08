尷尬！微軟開發者大會一開始就出槌 HoloLens 2演示失敗

微軟一年一度的Build開發者大會，今年的活動開場以智慧眼鏡HoloLens 2打頭陣，卻發生技術故障。美聯社 分享 facebook

微軟（Microsoft）7日早上在西雅圖（Seattle）舉辦了一年一度的Build開發者大會，今年的活動開場以智慧眼鏡HoloLens 2打頭陣，但場面相當尷尬，因為太空歷史學家Andy Chaikan以及視覺效果公司創意長John Knoll帶著智慧眼鏡HoloLens 2上台準備演示卻發生技術故障。

原本的部分預計將演示約7分鐘的阿波羅登月橋段，但在故障之後太空歷史學家在台上尷尬表示「嗯，看起來現場演示實際上比登陸月球更難，謝謝各位的時間」，隨即離開舞台，只留下搞不清楚狀況的記者及民眾。

過了一分鐘後，微軟執行長薩蒂亞．納德拉（Satya Nadella）緩緩上台，並沒有針對剛剛失敗的演示進行解釋或調侃，而是分享微軟如何與Epic Games合作重建登月舞台，以及期望這次的演示能夠帶給大家什麼樣的效果。

其實HoloLens 2在先前的實際排練都非常順暢，所有的動態圖像都是利用Epic Games的虛擬引擎技術，從遠端電腦以網路串流方式將高畫質的動態圖像傳輸到HoloLens 2耳機，讓耳機能夠透過強大的繪圖處理器 GPU來呈現。然而，HoloLens 2現階段仍然受到行動GPU的部分限制。

因此，對於像微軟今天試圖展示這麼複雜的動態圖像是非常困難的，即使在排練時都很順利，但卻還是在正式展演中出了差錯。這次的演示讓人不禁想起兩年前微軟工程師在潛在客戶面前使用自家瀏覽器Edge示範Azurez服務卻頻頻出現問題，只好下載競爭對手的瀏覽器Google Chrome繼續操作。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》