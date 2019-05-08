親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
谷歌開發者大會
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

淡北道路環評5：5平手 退回專案小組再審

首度曝光！郭台銘決定參選傳了這首詩給曾馨瑩

尷尬！微軟開發者大會一開始就出槌 HoloLens 2演示失敗

2019-05-08 16:49INSIDE

微軟一年一度的Build開發者大會，今年的活動開場以智慧眼鏡HoloLens 2...
微軟一年一度的Build開發者大會，今年的活動開場以智慧眼鏡HoloLens 2打頭陣，卻發生技術故障。美聯社
分享

微軟（Microsoft）7日早上在西雅圖（Seattle）舉辦了一年一度的Build開發者大會，今年的活動開場以智慧眼鏡HoloLens 2打頭陣，但場面相當尷尬，因為太空歷史學家Andy Chaikan以及視覺效果公司創意長John Knoll帶著智慧眼鏡HoloLens 2上台準備演示卻發生技術故障。

原本的部分預計將演示約7分鐘的阿波羅登月橋段，但在故障之後太空歷史學家在台上尷尬表示「嗯，看起來現場演示實際上比登陸月球更難，謝謝各位的時間」，隨即離開舞台，只留下搞不清楚狀況的記者及民眾。

過了一分鐘後，微軟執行長薩蒂亞．納德拉（Satya Nadella）緩緩上台，並沒有針對剛剛失敗的演示進行解釋或調侃，而是分享微軟如何與Epic Games合作重建登月舞台，以及期望這次的演示能夠帶給大家什麼樣的效果。

其實HoloLens 2在先前的實際排練都非常順暢，所有的動態圖像都是利用Epic Games的虛擬引擎技術，從遠端電腦以網路串流方式將高畫質的動態圖像傳輸到HoloLens 2耳機，讓耳機能夠透過強大的繪圖處理器 GPU來呈現。然而，HoloLens 2現階段仍然受到行動GPU的部分限制。

因此，對於像微軟今天試圖展示這麼複雜的動態圖像是非常困難的，即使在排練時都很順利，但卻還是在正式展演中出了差錯。這次的演示讓人不禁想起兩年前微軟工程師在潛在客戶面前使用自家瀏覽器Edge示範Azurez服務卻頻頻出現問題，只好下載競爭對手的瀏覽器Google Chrome繼續操作。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟HoloLens開發者大會

INSIDE

INSIDE 是台灣科技媒體領導品牌，成立於 2009 年 11 月底，係由一群熱愛網路的人所成立的共筆部落格。 我們專注於觀察創新、科技、新媒體與網路的趨勢發展，報導新創公司、創業家、網站、行動平台、社群媒體、行銷與數位內容。
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

《冰與火之歌》最終季熱播 釣魚網站搭順風車乘勢興起

2019-05-08 16:10

新任執行長訪台 LINE加碼30億射3箭

2019-05-08 14:31

微軟針對選舉、政黨活動提供工具資源 確保選情可信度

2019-05-08 14:25

美國海軍新能源 魚糞燃料電池解決海底機器續航問題

2019-05-07 15:10

從Windows轉為服務使用型態 微軟持續擁抱開放架構雲端整合

2019-05-07 07:56

增加營收來源 Spotify於美國開始測試新互動廣告

2019-05-06 16:17

Airbnb新增捐贈選項 讓住宿資源提供者參與臨時住處救助

2019-05-06 16:16

非營利組織創用CC釋出搜尋服務 使用者更方便找授權內容

2019-05-05 16:13

開發者駁斥蘋果維護隱私安全說法 呼籲開放Screen Time相關API資源

2019-05-05 16:13

攜手摩根大通以太坊平台Quorum 微軟打造Azure區塊鏈服務

2019-05-04 14:31

呼應開發需求 微軟推出HoloLens 2開發者套件版本

2019-05-04 14:29

微軟擴展雲端到終端裝置的邊緣運算 將人工智慧佈署到更多物聯網設備

2019-05-04 14:27

打造更多NSFW內容？PornHub傳有意收購將被Verizon拋棄的Tumblr

2019-05-04 14:26

Google近期將在服務內提供可自動刪除個人隱私數據功能

2019-05-04 14:23

台灣iOS App內購漲價 網友：漲幅約10%

2019-05-03 15:36

與蘋果和解之後 高通約可增加45億至47億美元收入

2019-05-03 10:47

Eric Schmidt、Diane Greene確認不再擔任Alphabet董事

2019-05-03 10:36

Google打造CallJoy服務 讓小型商家有「專人」協助接聽來電

2019-05-03 10:33

開發者駁斥蘋果維護隱私安全說法 呼籲開放Screen Time相關API

2019-05-03 10:30

鋼鐵人AI管家「賈維斯」 快成為我們與電腦互動的主要方式

2019-05-02 16:14

臉書推新VR頭盔 功能更強大

2019-05-02 02:56

重登「陸」失敗 Google證實中國版搜尋引擎計畫已解散

2019-05-01 20:24

iPhone依然為蘋果帶來最高收入 暫未透露5G版推行時間

2019-05-01 12:36

美官方公布「惡名市場」名單 淘寶、蝦皮等名列其中

2019-04-30 19:09

消息指稱 蘋果曾考慮收購Intel手機相關連網晶片業務

2019-04-28 10:39

滴滴出行攜手Softbank 將app叫車服務擴至日本13主要城市

2019-04-28 10:38

Walmart打造未來商店 強調不會以科技取代傳統人力

2019-04-28 10:37

Intel預告10nm打造的「Ice Lake」處理器將至 但14nm製程產品仍會持續擴展

2019-04-27 11:28

香港成為第8個在亞太地區啟用的AWS服務區域

2019-04-27 11:27

LINE條列78億日圓營業虧損 其中與擴大LINE Pay服務有關

2019-04-27 11:27

LINE Pay未來將提供獨立形式app 預計在日本擴展更多支援消費地點

2019-04-27 11:27

華爾街日報稱 蘋果曾與英特爾洽談收購手機晶片

2019-04-27 11:03

M17集團進軍直播購物市場競爭 以HandsUP舉手購物與各直播平台合作

2019-04-26 09:55

和解背後：律師製作文件說明蘋果早已策劃向高通施壓

2019-04-26 09:52

Facebook因數據外洩 可能面臨FTC裁罰30億美元起跳罰款

2019-04-26 09:51

Waymo確定將於底特律生產Level 4規格的自駕車

2019-04-26 09:50

Tesla確定針對現有Model S與Model X車款提供付費升級長程馬達選項

2019-04-26 09:48

用戶可能遭電擊 蘋果在香港等地召回轉接器

2019-04-25 22:21

friDay購物推行金卡會員制 以更多優惠吸引消費忠誠

2019-04-25 15:41
看更多

熱門文章

Google推售價便宜一半Pixel 3a手機 由HTC原部門主導

2019-05-08 07:52

Google發表平價手機Pixel 3a 399美元起

2019-05-08 02:47

蘋果推10年來首款手遊「巴菲特送報」 答謝股神投資

2019-05-07 18:46

小米生紅米、華為有榮耀 陸手機子品牌夯什麼？

2019-05-08 13:50

Pixel 3a系列亮相 Google台灣團隊功不可沒

2019-05-08 11:30

realme 3正式在台開放銷售 鎖定新台幣5000元價位帶市場

2019-05-08 08:48

尷尬！微軟開發者大會一開始就出槌 HoloLens 2演示失敗

2019-05-08 16:49

台灣首波同步上市！Google Pixel 3a系列只要旗艦機一半價

2019-05-08 12:33

中華電攜手本土廠商 MOD可國台語聲控

2019-05-07 18:42

《冰與火之歌》最終季熱播 釣魚網站搭順風車乘勢興起

2019-05-08 16:10

Google I/O大會 7大重點一次看懂

2019-05-08 16:06

Pixel 3a正式揭曉 鎖定Pixel 3一半價位需求

2019-05-08 14:39

Google Pixel 3a亮相 颳「台」風

2019-05-08 14:31

Google Assistant互動反應更快 將加入駕駛模式

2019-05-08 14:48

新任執行長訪台 LINE加碼30億射3箭

2019-05-08 14:31

Nest Hub Max揭曉 更適合放在廚房、客廳使用的智慧顯示器

2019-05-08 14:39

Android Q加入更多裝置端人工智慧應用 安全更新更快

2019-05-08 14:43

結合3D物件與AR Google Search將讓人更易理解搜尋結果

2019-05-08 14:49

微軟針對選舉、政黨活動提供工具資源 確保選情可信度

2019-05-08 14:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top