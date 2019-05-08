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《冰與火之歌》最終季熱播 釣魚網站搭順風車乘勢興起

2019-05-08 16:10聯合新聞網 綜合報導

美劇《冰與火之歌：權力遊戲》第八季正在熱播中，不少影迷每週死守電視機前緊追著最終季的劇情發展，不論劇情走向、預測或演員訪問都成為網路上的熱門話題，然而也有許多不肖廠商跟上了這股風潮，打著冰與火之歌的名號進行釣魚詐騙

資訊安全公司 Check Point 最近整理出一系列與《權力遊戲》相關的釣魚網站，都是以該影集的名稱設立，企圖營造出假的官方形象，藉此吸引不疑有他的影迷們上門。

不法的《權力遊戲》釣魚網站。photo credit: Check Poin...
不法的《權力遊戲》釣魚網站。photo credit: Check Point
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有的網站舉辦了子虛烏有的網路抽獎活動，宣稱贏家可以得到特別的權力遊戲禮物包，用以收集粉絲們的電子郵件和手機號碼，這些資訊之後將用在寄發各式垃圾郵件上。

假冒成《權力遊戲》官方網路商城，意圖詐騙使用者信用卡資料的惡意網站。photo ...
假冒成《權力遊戲》官方網路商城，意圖詐騙使用者信用卡資料的惡意網站。photo credit: Check Point
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有些網站則成立了假的冰與火之歌網路商城，意圖騙取使用者的信用卡資訊。

假冒的《權力遊戲》影音網站。photo credit:Gameofthrones...
假冒的《權力遊戲》影音網站。photo credit:Gameofthroness\.club
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雖然許多網友自認對於辨視真假網站的區分很有一套，但大量放上幾可亂真「冰與火之歌：權力遊戲」LOGO的網站根本防不勝防。

Check Point表示打著「權力遊戲」旗號的網站可以分為合法和詐騙兩類，雖然他們都想趁著這股影集熱潮吸引使用者，背後的動機卻大不相同。

合法網站包括了粉絲頁、線上遊戲或小型購物網站，希望能藉著主題號加吸引潛在客戶或會員。而詐騙網站輕則散佈廣告，重則盜取使用者資訊或是讓使用者在不經意的情況下安裝他們不需要的程式。有些惡意的影音網站會要求使用者下載外掛程式、提供個人資料，但在這些流程結束之後，其實沒有任何影音檔案可供使用者觀看。

如何避免掉入釣魚網站、詐騙網站的陷阱之中，Check Point提供了幾點建議：

1. 審慎點擊任何連結。連結若來自值得信任的網站應該還算安全，從來源不明的email 或簡訊中看到的連結則比較可能有問題。不妨先將滑鼠移到連結上，看看連結的網址是否跟你預期連結到的網頁相符。

2. 確保網站的開頭是https，並且在網址列上看到鎖頭符號。

3. 確認網域名稱是你想要瀏覽或信任的網站，以免成為下一個釣魚攻擊的受害者。

冰與火之歌詐騙影音網站購物網
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