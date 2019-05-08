微軟針對選舉、政黨活動提供工具資源 確保選情可信度

或許是基於先前美國總統大選經驗，微軟在此次Build 2019期間針對各地選舉活動推出ElectionGuard服務，除了確保選舉相關數據安全，同時也能確保面向公眾公開可稽核度。

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微軟針對選舉需求推出的ElectionGuard服務，是與位於波特蘭、本身專注研究、解決電腦科學難題技術的Galois合作，由於Galois合作客戶包含美國政府機構，因此強調其數據在應用過程將以安全可靠形式存放，同時相關統計結果也具備可向公眾公開接受稽核保證。

藉由數據可靠性與不受外力影響改變，因此作為數據必須具備可信度的選舉投票統計應用，微軟預期ElectionGuard服務將能提供可信度更高的選舉數據，並且能與既有投票系統整合，避免有心人士竄改線上投票結果，藉此影響選情。

目前微軟已經與全球各地區開發者合作測試，並且預計在今年夏季透過GitHub公布ElectionGuard服務相關開發工具，同時也與幾間提供選舉技術廠商合作，計畫讓未來的選舉數據可靠度更高。

而針對選舉過程中宣傳需求，微軟也針對選舉或政黨活動提出Microsoft 365 for Campaigns服務，讓參選者、政黨單位能藉由Microsoft 365商務產品級別般的高階安全功能，確保參選過程中的相關資料安全，預計將會在今年6月推出，但初期僅先針對美國聯邦政府辦公室服務需求提供使用，其中整合微軟AccountGuard威脅檢測，以及在對應民族國家級別攻擊通知服務基礎上確保安全，另外也透過專屬助理服務功能，方便參選者、政黨單位輕鬆掌理相關資料。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》