親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

高雄泰興書局火警1死3傷 死者一家人幾乎全是義消

大選抹紅戰再起 韓國瑜、郭台銘的兩岸主張挺得過圍剿嗎？

從Windows轉為服務使用型態 微軟持續擁抱開放架構雲端整合

2019-05-07 07:56楊又肇

微軟在近年來的Build開發者大會逐漸減少聚焦在Windows更新項目比重，其中除了執行長Satya Nadella持續著重雲端服務發展，最主要也是因為微軟目前逐漸將Windows 10轉為服務使用型態，讓使用者能透過持續更新獲得微軟技術支援，並且讓Windows 10持續成為最大內容開發平台，藉此擴展微軟應用服務成長機會。

分享

在此次Build 2019期間，微軟再次強調希望協助更多人、更多企業串接更多發展、成長機會透過其雲端服務Azure串接包含Microsoft 365、Dynamic 365、遊戲等應用項目，另也說明平台開放與數據整合應用的重要性，在未來發展模式更將進一步結合人工智慧，讓使用者能有更不一樣的「溝通」互動模式。

從去年對外公布數據達7億人規模，顯示Windows 10已經成為全球最多人廣泛使用的作業系統，或許因此才使微軟不再特別宣傳Windows 10目前使用人數，而是著重說明包含Microsoft 365、Office 365等微軟服務如何深入用戶市場，並且在更多作業系統、裝置平台上提供微軟服務，甚至可藉由Azure雲端服務達成垂直整合應用效果。

分享

不可否認地，當微軟持續與雲端用服務擁抱，並且讓Windows作業系統從傳統套裝軟體轉變為服務平台形式，同時微軟也不再堅持在自有作業系統上提供旗下服務項目後，微軟確實藉由開放爭取到更多用戶支持，同時也銜接更多發展機會。

以Azure平台來看，從過往單純的雲端協同運算應用，到目前結合邊緣運算、人工智慧在內應用模式，同時也成為微軟用於串接諸多應用服務的平台，並且讓雲端服務應用逐漸成為微軟發展重心。

而人工智慧也成為微軟重視發展項目之一，在此次除了讓人工智慧扮演諸多服務的助理角色，更讓Cortana可以藉由了解使用者話語內容，結合更多數據資料分析，使得Cortana能成為更貼近使用者需求的數位助理服務，而非過往僅能提供簡單應對功能情況，進而讓使用者可以更放心將個人行程安排交由Cortana協助處理。

至於在未來數據應用，微軟除了認為將更進一步藉由開放，增加更多協同使用模式，更可進一步提昇工作流程效率，同時也能促進內容互通應用成效。

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟雲端服務

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

增加營收來源 Spotify於美國開始測試新互動廣告

2019-05-06 16:17

Airbnb新增捐贈選項 讓住宿資源提供者參與臨時住處救助

2019-05-06 16:16

非營利組織創用CC釋出搜尋服務 使用者更方便找授權內容

2019-05-05 16:13

開發者駁斥蘋果維護隱私安全說法 呼籲開放Screen Time相關API資源

2019-05-05 16:13

攜手摩根大通以太坊平台Quorum 微軟打造Azure區塊鏈服務

2019-05-04 14:31

呼應開發需求 微軟推出HoloLens 2開發者套件版本

2019-05-04 14:29

微軟擴展雲端到終端裝置的邊緣運算 將人工智慧佈署到更多物聯網設備

2019-05-04 14:27

打造更多NSFW內容？PornHub傳有意收購將被Verizon拋棄的Tumblr

2019-05-04 14:26

Google近期將在服務內提供可自動刪除個人隱私數據功能

2019-05-04 14:23

台灣iOS App內購漲價 網友：漲幅約10%

2019-05-03 15:36

與蘋果和解之後 高通約可增加45億至47億美元收入

2019-05-03 10:47

Eric Schmidt、Diane Greene確認不再擔任Alphabet董事

2019-05-03 10:36

Google打造CallJoy服務 讓小型商家有「專人」協助接聽來電

2019-05-03 10:33

開發者駁斥蘋果維護隱私安全說法 呼籲開放Screen Time相關API

2019-05-03 10:30

鋼鐵人AI管家「賈維斯」 快成為我們與電腦互動的主要方式

2019-05-02 16:14

臉書推新VR頭盔 功能更強大

2019-05-02 02:56

重登「陸」失敗 Google證實中國版搜尋引擎計畫已解散

2019-05-01 20:24

iPhone依然為蘋果帶來最高收入 暫未透露5G版推行時間

2019-05-01 12:36

美官方公布「惡名市場」名單 淘寶、蝦皮等名列其中

2019-04-30 19:09

消息指稱 蘋果曾考慮收購Intel手機相關連網晶片業務

2019-04-28 10:39

滴滴出行攜手Softbank 將app叫車服務擴至日本13主要城市

2019-04-28 10:38

Walmart打造未來商店 強調不會以科技取代傳統人力

2019-04-28 10:37

Intel預告10nm打造的「Ice Lake」處理器將至 但14nm製程產品仍會持續擴展

2019-04-27 11:28

香港成為第8個在亞太地區啟用的AWS服務區域

2019-04-27 11:27

LINE條列78億日圓營業虧損 其中與擴大LINE Pay服務有關

2019-04-27 11:27

LINE Pay未來將提供獨立形式app 預計在日本擴展更多支援消費地點

2019-04-27 11:27

華爾街日報稱 蘋果曾與英特爾洽談收購手機晶片

2019-04-27 11:03

M17集團進軍直播購物市場競爭 以HandsUP舉手購物與各直播平台合作

2019-04-26 09:55

和解背後：律師製作文件說明蘋果早已策劃向高通施壓

2019-04-26 09:52

Facebook因數據外洩 可能面臨FTC裁罰30億美元起跳罰款

2019-04-26 09:51

Waymo確定將於底特律生產Level 4規格的自駕車

2019-04-26 09:50

Tesla確定針對現有Model S與Model X車款提供付費升級長程馬達選項

2019-04-26 09:48

用戶可能遭電擊 蘋果在香港等地召回轉接器

2019-04-25 22:21

friDay購物推行金卡會員制 以更多優惠吸引消費忠誠

2019-04-25 15:41

全自動洗衣摺衫機技術過高？ 開發商宣告破產

2019-04-25 13:45

去年參與內部罷工抗議的Google員工疑似遭職場報復

2019-04-25 09:04

指人臉辨識害他被誤逮 大學生告蘋果求償10億美元

2019-04-24 15:23

iPhone有望支援模擬悠遊卡？ 傳蘋果將加入MiFare非接觸式IC卡技術

2019-04-24 10:03

蘋果因為「One More Thing」輸掉與Swatch的法院訴訟

2019-04-23 09:16
看更多

熱門文章

擔心電池續航力 快速查出哪些app正在「吸乾」iPhone電力

2019-05-06 15:04

華碩接地氣找對代言人 「皮卡丘機」熱賣5萬台完勝孔劉

2019-05-06 11:59

工程師自爆：為讓IE6衰退 YouTube前員工動了手腳

2019-05-06 20:14

外媒測試發現 iPhone電池續航時間被高估51％

2019-05-06 18:51

電信割喉戰 4G吃到飽188元起

2019-05-06 14:32

平價手機品牌realme 3登台！ 4,990超殺價格入手新機

2019-05-06 17:37

Realme進軍台灣平價手機市場 聯發科助陣

2019-05-06 17:53

HTC近期或許推出Desire新機 年度旗艦手機可能要再等

2019-05-06 16:19

YouTube雇用萬人投入影片內容校對 每年平均花費數百萬美元維護品質

2019-05-06 16:23

YouTube原創影音內容開放免費觀看 但會夾帶廣告

2019-05-06 16:20

避免5G網路市場發展節外生枝 華為將與高通於技術授權全面和解

2019-05-07 07:45

新版Microsoft Edge瀏覽器加入IE相容模式

2019-05-07 07:50

紅米採用S855處理器的旗艦手機「Raphael」 內建GPU超頻功能

2019-05-07 07:44

華為在英國設置晶片研發中心 距離Arm總部僅15分鐘車程

2019-05-06 16:18

採用全新材質 2019年款iPhone傳將提昇天線收訊

2019-05-07 07:39

附加元件無法正常使用？Mozilla修正Firefox瀏覽器中繼證書過期問題

2019-05-06 16:29

代號Project Libra可能是Facebook的加密貨幣支付平台服務

2019-05-06 16:21

增加營收來源 Spotify於美國開始測試新互動廣告

2019-05-06 16:17

Airbnb新增捐贈選項 讓住宿資源提供者參與臨時住處救助

2019-05-06 16:16

新版LINE官方帳號提高行銷成本？ adGeek用AI讓品牌更精準

2019-05-07 07:39

從Windows轉為服務使用型態 微軟持續擁抱開放架構雲端整合

2019-05-07 07:56

借助Semantic Machines 微軟讓Cortana數位助理更個人化

2019-05-07 07:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top