從Windows轉為服務使用型態 微軟持續擁抱開放架構雲端整合

微軟在近年來的Build開發者大會逐漸減少聚焦在Windows更新項目比重，其中除了執行長Satya Nadella持續著重雲端服務發展，最主要也是因為微軟目前逐漸將Windows 10轉為服務使用型態，讓使用者能透過持續更新獲得微軟技術支援，並且讓Windows 10持續成為最大內容開發平台，藉此擴展微軟應用服務成長機會。

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在此次Build 2019期間，微軟再次強調希望協助更多人、更多企業串接更多發展、成長機會透過其雲端服務Azure串接包含Microsoft 365、Dynamic 365、遊戲等應用項目，另也說明平台開放與數據整合應用的重要性，在未來發展模式更將進一步結合人工智慧，讓使用者能有更不一樣的「溝通」互動模式。

從去年對外公布數據達7億人規模，顯示Windows 10已經成為全球最多人廣泛使用的作業系統，或許因此才使微軟不再特別宣傳Windows 10目前使用人數，而是著重說明包含Microsoft 365、Office 365等微軟服務如何深入用戶市場，並且在更多作業系統、裝置平台上提供微軟服務，甚至可藉由Azure雲端服務達成垂直整合應用效果。

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不可否認地，當微軟持續與雲端用服務擁抱，並且讓Windows作業系統從傳統套裝軟體轉變為服務平台形式，同時微軟也不再堅持在自有作業系統上提供旗下服務項目後，微軟確實藉由開放爭取到更多用戶支持，同時也銜接更多發展機會。

以Azure平台來看，從過往單純的雲端協同運算應用，到目前結合邊緣運算、人工智慧在內應用模式，同時也成為微軟用於串接諸多應用服務的平台，並且讓雲端服務應用逐漸成為微軟發展重心。

而人工智慧也成為微軟重視發展項目之一，在此次除了讓人工智慧扮演諸多服務的助理角色，更讓Cortana可以藉由了解使用者話語內容，結合更多數據資料分析，使得Cortana能成為更貼近使用者需求的數位助理服務，而非過往僅能提供簡單應對功能情況，進而讓使用者可以更放心將個人行程安排交由Cortana協助處理。

至於在未來數據應用，微軟除了認為將更進一步藉由開放，增加更多協同使用模式，更可進一步提昇工作流程效率，同時也能促進內容互通應用成效。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》