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Airbnb新增捐贈選項 讓住宿資源提供者參與臨時住處救助

2019-05-06 16:16楊又肇

Airbnb稍早向住宿資源提供者推出捐贈選項，將使住宿資源提供者可選擇是否捐出出租收入一部分，作為當地因風災、地震等因素產生住屋問題情形救助使用。

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在此之前，Airbnb曾經在2012年藉由Open Homes計畫，邀請住宿資源提供者提撥免費住房空間加入協助，讓因為天災等因素產生住宿問題的人可以獲得協助，並且更快找到臨時住處。

根據Airbnb說明，自從Open Homes計畫推行以來，目前已經累積協助超過2萬5000名因為災害受困的人，同時預計在2022年可協助10萬人提供臨時住戶需求，另外也將提撥2000萬美元資金與非營利組織合作，例如國際救援協會、喜願協會，以及All Hands and Hearts等，讓這些機構向需要臨時住處的人安排足夠住宿資源。

而此次向住宿資源提供者推出捐贈選項，則是讓住宿資源提供者能以不同方式協助需要臨時住處的人，並且能針對Open Homes計畫平台資源尚未涵蓋地區提供協助資源。依照Airbnb推估，只要住宿資源提供者從房屋出租收入捐贈1%比例金額，即可協助約200萬人找到臨時住處。

目前這個選項僅針對美國境內住宿資源提供者開放，而全數捐款都將交給Airbnb合作的非營利組織運用，並且作為Airbnb社會公益協助項目之一。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Airbnb捐款

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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