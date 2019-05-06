增加營收來源 Spotify於美國開始測試新互動廣告

雖然付費訂閱人數增加，但相對地也讓營運成本增加之下，Spotify顯然必須構思更多增加營收辦法，而嘗試不同廣告呈現方式，或許成為Spotify目前增加營收辦法之一。

分享 facebook

依照TechCrunch網站報導，目前Spotify開始在免費訂閱版本的服務中，開始加入可讓使用者以聲音進行互動的廣告內容，當廣告內容播放到一定時間，便會由系統提示是否播放相關歌單內容，若使用者回答是的話，系統就會自動播放歌單內容，如果回答否的話，則會繼續將原本廣告內容播放完畢。

目前加入測試廣告內容包含Spotify自行推出的Podcast內容，以及與聯合利華 (Unilever)旗下Axe品牌行銷企劃內容，目前暫時還沒有放置太多廣告內容，意味Spotify仍在觀望使用者對於在聆聽過程被打斷時，是否願意透過聲音方式產生更多實質互動。

雖然現階段仍未有更明顯廣告內容導入，但預期在獲得許多正向評價的話，將有機會增加更多互動模式，同時廣告形式也可能會豐富。

而在開啟此類廣告模式之前，系統必須合法取得使用者同意開放裝置端的麥克風存取權限，同時使用者也必須同意開啟設定項目中的語音互動廣告 (Voice-Enabled Ads)選項，因此使用者如果不想被干擾的話，勢必不會同意開啟這些功能，就看Spotify如何透過誘因吸引消費者提供存取權限。

Spotify此項廣告測試僅先在美國境內進行，暫時還不會擴展到全球地區。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》