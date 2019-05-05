非營利組織創用CC釋出搜尋服務，讓使用者更方便尋找創用CC授權內容

還在網路上搜尋可以使用的照片嗎？非營利組織創用CC (Creative Commons)稍早釋出CC Search搜尋服務，讓使用者可透過Animal Diversity Web、Bēhance、Flickr、Flora-On、Thingiverse等網站，以及包含大都會藝術博物館、克利夫蘭藝術博物館、荷蘭國家博物館、托瓦爾森博物館、倫敦科學博物館等館藏數位化內容搜尋可使用圖像，並且以創用CC授權模式提供使用。

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目前CC Search搜尋服務已經與19個內容提供來源合作，並且僅先以靜態圖像提供使用為主，按未來將會持續增加合作對象，例如歐洲數位圖書館、維基共享資源等內容，同時以CC創用授權模式提供使用的內容則會持續加入聲音、文字等數位內容，而使用語言部分也能對應中文在內語言。

另外在使用介面部分也會針對搜尋頁面加入更進階的搜尋條件過濾器，以及更好的行動裝置相容表現，讓使用者能更方便地搜尋符合使用需求的授權內容。

創用CC授權 (Creative Commons license)是由創用CC於2002年12月16日釋出首波授權條款，原則上可允許內容授權他人直接分享、轉用，或是用於衍生創作，基本上內容仍受到著作權保護，但開放他人直接取用。

由於使用情況不同，創用CC授權使用模式仍會因為條款不同有所差異，例如原始創作者僅允許在非商業用途下自由取用內容，或是允許自由取用，但限制進行修改創作，因此即便採用創用CC授權的內容，建議還是需要確認原始創作者是否提出額外限制再作使用，而在CC Search搜尋服務中也特別提醒使用者搜尋結果可能會有不同創用CC授權模式，避免在錯誤使用情況下影響原始創作者的著作權。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》