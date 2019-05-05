開發者駁斥蘋果維護隱私安全說法，呼籲開放Screen Time相關API資源

雖然蘋果以維護消費者隱私安全為由，回應紐約時報報導指稱打壓與「Screen Time 」功能相近app的情況，但顯然並不能讓開發者獲得滿意答案，除了透過公開信件駁斥蘋果回應說法，更呼籲蘋果開放「Screen Time 」功能相關API資源。

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包含Qustodio、Kidslox、OurPact，以及Mobicip提供螢幕使用時間控管功能app開發商，稍早透過公開信件方式回應蘋果說明以違反App Store使用規定為由，進而將其app內容下架的說法。

其中Qustodio共同創辦人Eduardo Cru表示如果蘋果擔心安全問題，建議可以直接向開發者開放「Screen Time 」功能相關API資源，讓第三方app可以直接取用蘋果預先設計好的硬體存取權限資源，如此一來可以確保蘋果認可的使用者隱私安全，同時也能讓第三方app可以藉由蘋果提供資源打造更豐富的服務應用，一如蘋果先前開放iOS各項API，讓開發者取用打造各類應用服務。

同時包含Kidslox、OurPact、Mobicip在內創辦人也呼籲蘋果對外開放「Screen Time 」功能相關API資源，以利說服更多開發者相信蘋果是為了維護使用者隱私安全，而非站在讓本身「Screen Time 」功能使用率提高的立場。

而在MyPact開發者的回應中，則是強調本身提供app在iOS 12正式釋出後短短三週時間內被下架，過程中並未收到蘋果任何溝通聯繫，同時也有開發者表示蘋果通常僅告知app內容違反使用規範，卻並未提供任何解決建議，並且因為溝通回應效率不高，使得開發者往往無法好好調整本身app內容。

不過，從此次多數螢幕使用時間控管app遭蘋果下架，多半是因為採用蘋果開放企業端使用的MDM行動裝置管理相關技術，而在先前的App Store使用規範中，蘋果開始限制將MDM相關技術應用在面向一般使用者的app內容，避免違反一般使用者個人隱私權益。

因此就蘋果角度來看，主要還是基於先前已經有對外公告，即便過去允許在各項app中使用MDM相關技術，並且同意此類app於App Store上架提供使用，但在相關使用規範調整之後，app內容自然必須符合新版規定，否則就是以違反規定辦法處置。

至於是否會基於維護使用者安全，並且希望讓Screen Time功能可以被更多人使用，進而選擇向開發者提供「Screen Time 」功能相關API內容，或許就要看今年蘋果WWDC 2019期間公布消息而定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》