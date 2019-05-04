打造更多NSFW內容？PornHub傳有意收購將被Verizon拋棄的Tumblr

針對Verizon目前有意出售Tumblr服務，知名成人網站Pornhub副總裁Carey Price稍早透露公司有意將其收購。

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目前Tumblr服務總計累積4.6544億篇內容，去年則是因為收錄過多情色內容，使得公司後來藉由人工智慧協助過濾，讓夾帶情色內容的發文自動被轉為隱匿狀態，無法被他人直接觀看，同時也會限制顯示情色相關圖像或影片內容。但在這樣的操作之下，雖然讓Tumblr服務形象變得「清爽」，但相對也頓時減少不少流量。

原本Yahoo看中Tumblr服務輕巧、傳播快速的訊息擴散速度，因此在2013年以11億美元將其收購，甚至藉由Tumblr服務作為官方新聞稿等資訊發佈管道，但最終仍未能藉由Tumblr服務帶動更高流量成長，因此此項服務始終在Yahoo架構下成為無法帶來獲利的產品項目。

而隨著Verizon收購Yahoo網路事業，Tumblr服務也隨著進入Verizon體系之下，而隨著Verizon將原本同屬Yahoo旗下服務的Flickr轉售給SmugMug，後續也有意出售Tumblr，以利減少營運成本支出。

從Tumblr服務原本充斥情色內容情況，顯然與Pornhub服務不謀而合，也難怪Pornhub會希望藉由收購Tumblr增加更多「上班不適合看 (NSFW,Not Safe/Suitable For Work)」的內容項目，並且藉由Tumblr讓更多服務內容可以快速傳播，同時也能增加更大流量。

但目前Pornhub並未透露預計以多少價格提議收購Tumblr，同時是否真的會向Verizon提出收購請求，目前都還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》