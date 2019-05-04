呼應開發需求 微軟推出HoloLens 2開發者套件版本

在MWC 2019期間宣布推出混合實境頭戴裝置HoloLens 2之後，微軟在稍早宣布針對開發者需求提供HoloLens 2 Development Edition，讓開發者能打造藉由HoloLens 2銜接邊緣運算與雲端協作應用模式的使用體驗。

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微軟先前公布HoloLens 2時，主要還是將這款裝置定位在企業應用為主，分別可對應企業訓練、研究分析、沉浸體驗、全新人機互動使用，藉此創造不同企業應用發展模式，並且將藉由與微軟Dynamics 365服務綁定使用，配合月租方案使用的Dynamics 365 Remote Assist服務，讓HoloLens 2可以套用在更廣泛的企業需求。

而針對開發者設計需求，此次則是宣布推出HoloLens 2 Development Edition套件，其中包含HoloLens 2本體，以及價值500美元的Azure平台額度，讓開發者能快速利用Azure混合實境服務資源打造相關應用項目，同時也能使用免費三個月的Unity Pro，以及可用於CAD電腦繪圖內容的Unity PiXYZ擴充程式，藉此快速建造諸如2D、3D、AR、VR相關內容。

除此之外，微軟也計畫在5月底讓HoloLens 2加入支援Unreal Engine 4遊戲引擎，使開發者以此建造更高畫質、擬真且沉浸感十足的混合實境體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》