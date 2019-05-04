攜手摩根大通以太坊平台Quorum 微軟打造Azure區塊鏈服務

去年11月宣布推出預覽版本的Blockchain Workbench開發工具，讓開發者能輕易地將區塊鏈技術應用帶到雲端，稍早更宣布推出Azure區塊鏈服務 (Azure Blockchain Service)，讓開發者能進一步藉由Azure雲端服務建立、管理區塊鏈應用項目，並且讓開發者能更專注於服務應用。

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同時，微軟也宣布將與摩根大通 (J.P. Morgan)旗下以太坊平台Quorum進行合作，藉此讓Quorum能藉由Azure雲端服務提供更穩健、快速的區塊鏈技術應用。

進一步加強區塊鏈技術整合應用，微軟無非是為了與Google、AWS、IBM、甲骨文在內廠商競爭區塊鏈應用市場，並且讓Azure雲端服務能在更多市場應用立足。

目前微軟將Azure雲端服務與區塊鏈技術整合，應用領域將包含介面連接、資料應用，以及智慧合約與區塊鏈網路佈署，其中介面連接包含硬體裝置端與軟體服務端的連接應用，資料應用則包含檔案交換、傳輸需求，至於智慧合約則涵蓋內容驗證、資料比對等用項目。

在銜接更多區塊鏈技術應用之後，預期微軟將可讓Azure雲端服務擴展更多軟體即服務 (SaaS)，或是平台即服務 (Paas)應用項目。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》