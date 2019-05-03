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Google打造CallJoy服務 讓小型商家有「專人」協助接聽來電

2019-05-03 10:33楊又肇

去年在Google I/O 2018期間揭曉的Duplex自動回應功能，目前已經開始在美國境內擴大測試，並且開放更多手機裝置使用之後，Google也計畫將相關技術打造名為CallJoy服務，提供小型商家使用。

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如同Duplex可介入代替使用者撥打電話，並且透過人工智慧技術完成餐廳訂位、預約剪髮，或是協助接聽電話等需求，Google也藉由相同技術針對小型商家協助接聽消費者來電需求，打造名為CallJoy的訂閱制服務項目。

在CallJoy服務中，商家只要透過簡單設定即可讓系統自動接聽消費者來電，並且依照需求完成訂位、訂餐，或是完成服務預約，同時在接聽過程中也會過濾垃圾電話，以及在通話過程中記錄內容，方便商家後續確認預約內容。

此外，CallJoy服務也能進一步客製化應答內容，或是透過簡訊方式傳遞線上菜單等內容，另外也能隨時由店內工作人員介入應對，同時也會將一天應對內容條列作記錄，讓商家可在日後作為參考。

提供此項服務，Google希望能改善商家在繁忙時無暇接聽電話，以致於損失部分商機的情況，同時也能藉由電話代接服務，更可讓店內工作人員可以更專注於本身職務，藉此讓店內工作效率提昇，而將來電內容數據化，其實有助於商家在商品銷售、促銷活動規劃參考。

目前CallJoy服務將先在美國境內向小型商家開放使用，而單月訂閱費用則為39美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google人工智慧

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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