與蘋果和解之後 高通約可增加45億至47億美元收入

Qualcomm稍早公布2019財年第二季財報，其中顯示營收達50億美元，相比去年同期52億美元表現下滑5%，而淨利則達7億美元，相比去年同期3億美元表現增加101%，同時Qualcomm也透露在與蘋果達成和解之後，將因為蘋果支付金額與抵消債務帶來45億至47億美元收入。

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而Qualcomm也預期第三季財報將會有92億至102億美元營收，並且達成47億美元至55億美元獲利，其中約有12.3億美元收入來自蘋果在內公司授權，同時預期在與蘋果和解之下，將使Qualcomm持續在專利授權獲利增加。

至於從財報細節來看，Qualcomm在設備與服務部門的營收達37.53億美元，略低於去年同期，而CDMA技術營收則達37.22億美元，相比去年同期也呈現下滑，而技術授權方面營收則達11.22億美元，相比去年同期也是呈現下滑。

在營運成本與支出方面費用，則達40.42億美元，略低於去年同期，而研發支出費用則佔13.08億美元。

針對接下來的5G網路市場發展，Qualcomm認為將能創造更大獲利發展機會，同時也將藉由本身技術領先優勢持續穩固與業界廠商長期合作關係。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》