Eric Schmidt、Diane Greene確認不再擔任Alphabet董事

過去在Google發展歷史始終扮演重要角色的Eric Schmidt，稍早確認將在今年6月19日之後卸下Alphabet董事職務，僅保留持續擔任技術顧問身分。此外，今年1月確認離開Google Cloud執行長職位的Diane Greene，同樣也將於6月19日之後離開Alphabet董事會。

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Eric Schmidt從2001年擔任Google執行長，後續在2011年轉為Google執行董事長，而在Google成立母公司Alphabet之後，Eric Schmidt也轉入Alphabet管理層內，並且繼續擔任執行董事長，直到2017年底卸下職務，轉為一般董事成員身分。

在過去的發展經歷，Eric Schmidt曾在貝爾實驗室、Zilog，以及當年隸屬全錄的帕羅奧多研究中心擔任研究員，並且在1983年加入昇陽，並且主導Java平台技術發展與昇陽獨立平台的程式技術，進而確立昇陽網路技術發展策略，之後則成為昇陽技術長與企業總裁。

而在1997年起，Eric Schmidt擔任Novell公司總裁，並且在Novell收購Cambridge Technology Partners之後離開，並且在2001年由Google共同創辦人Larry Page與Sergey Brin招募下加入Google，並且擔任執行長職位。

若以Google過往發展歷史來看，Eric Schmidt幾乎是以導師身分指引公司發展，同時也在網路技術發展有一定影響力。

此外，Alphabet也確定將由吉利德科學執行副總裁暨財務長Robin Washington加入成為新任董事成員，而在確認Eric Schmidt將從董事會離開之外，Alphabet同時宣布今年1月離開Google的前Google Cloud執行長Diane Greene，同樣將於6月19日之後離開Alphabet董事會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》