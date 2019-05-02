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一國兩制風波延燒 宋楚瑜：這4字沒從我嘴巴說出去過

鋼鐵人AI管家「賈維斯」 快成為我們與電腦互動的主要方式

2019-05-02 16:14INSIDE

小勞勃道尼飾演「鋼鐵人」一角。圖／博偉提供
小勞勃道尼飾演「鋼鐵人」一角。圖／博偉提供
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從電影《星際爭霸戰》（Star Trek）到《鋼鐵人》（Iron Man），與電腦交談和溝通一直是人類科技技術的目標之一。以目前來說，語音技術、人工智慧物聯網最新進展已將這部分實現。智慧手機、智慧喇叭和其他設備能夠透過Google智慧語音助理、Siri和Alexa等語音助手來對設備進行指令。

為了幫助了解智慧語音技術的未來，先簡易分析一下語音助手設備受歡迎的程度、使用它們的最佳狀況以及我們如何利用智慧語音來作為生物辨識身份的識別工具防止個人資安盜用。

語音助理和智慧喇叭

智慧喇叭受到消費者青睞大部分歸因於它們能夠理解語音命令並與其他裝置設備連接。預計到2020年，Amazon Echo和Google Home等智慧與音聲控喇叭的銷售量將達到2.25億台。

數位語音助理（DVA；Digital Voice Assistants ）的擴展是科技公司期望與客戶保持互動性所需要採用三個主要趨勢之一。根據IDTechEX Research研究報告表示，2029年智慧語音技術市場將達到155億美元。知名管理諮詢、訊息技術跨國公司埃森哲（Accenture）還發現全球有93％的消費者希望家裡設備都能夠透過智慧語音系統來驅動家裡的相關電器物品。

車內的聲音

除智慧家庭之外，採用語音技術受到最大的影響就是汽車。語音助手減輕了當今駕駛所面臨的最嚴重的問題之一「分心駕駛」。 美國知名行動用量保險 (UBI) 技術公司TrueMotion，聲稱「普通美國司機在每次駕駛過程中共花費17％的時間來說話、刷卡或發訊息。」

一般來說，駕駛在開車的途中需要將雙手放在方向盤上，並將眼睛放持續專注在前方的交通狀況。因此，在不久的將來將會把語音助手融合在開車駕駛的環境。而現今，雖然在車內還未有非常成熟的語音助手，但越來越多車子配備Apple CarPlay以及Android Auto也算是符合趨勢並往前邁進一大步。

人工智慧（AI）調查機構Voicebot最近的一份報告表示，超過一半的美國車主在駕駛汽車中使用了語音助手，共有67.5％的人每個月都會使用。使用車載語音的前5個用途是打電話（73.7％）、導航（50.3％）、發送訊息（41.2％）、播放音樂（28.7％）和詢問餐廳（17.6％）。此外，有60％使用過車載語音助手的用戶表示，這是他們購車時所決策考量的一個重大因素。

語音生物辨識認證

隨著我們的更多個人資訊在線上共享，資安問題在全球成為一個日益嚴重的問題。在英國，個資遭竊佔所有舉報詐欺案件的56％。許多銀行都期望透過語音生物辨識身份來防範電話詐欺。2016年，英國第二大銀行巴克萊（Barclays）推出了語音辨識服務，以防止所有語音詐欺行為。該技術僅透過語音識別，完全不需要安全密碼，因為「每個人的聲紋特質就跟指紋一樣是獨一無二的」。除此之外，語音辨識技術也能夠用於智慧居家及智慧辦公室。

智慧電子鎖等設備目前使用密碼或行動應用程式進行驗證，可能會產生許多不穩定的用戶體驗。去年底，知名電子鎖公司耶魯（Yale）智慧安全系統出現了一個小故障，導致許多人被關在家或被鎖在家外面好幾個小時。

安全公司企業正在為智慧居家創建新平台。語音安全和身份驗證的領導者Pindrop公司宣布，他們正在通過語音辨識平台將語音生物辨識技術擴展到智慧居家。預計消費者很快就能夠透過聲音來驗證我們在家中或辦公室的各種物聯網設備身份及帳戶。

語音科技就是未來

我們習慣使用鍵盤、滑鼠和觸碰式螢幕與電腦進行互動。語音助理提供更自然，更有效的互動，更有可能會形成一種習慣；因為說話和提問是大部分的人與生俱來的能力。隨著人工智慧和物聯網不斷的進步，語音助理將很快成為我們與電腦互動的主要方式，就像《鋼鐵人》的人工智慧管家「賈維斯」（Jarvis）一樣。

圖擷自鳳凰網

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網聲控資安語音助理人工智慧

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