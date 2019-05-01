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HTC VIVE VR開發者大會 5月3日台北登場

2019-05-01 15:47中央社 台北1日電

宏達電今天宣布，將於5月3日在digiBlock Taipei台北數位園區舉辦VIVE開發者大會，討論VR相關眼球追蹤技術、頂級VR一體機及HTC VIVE 5G Hub相關應用。

宏達電（HTC）發布新聞稿指出，本次台灣開發者聚會活動將分享最新VR應用及成功商轉的經驗，也會分享透過HTC VIVE Sense SDK（軟體開發套件），將眼動追蹤、嘴型追蹤、手部辨識等全新技術結合至VR應用，以及最新的HTC VIVE Focus SDK。

當天活動現場將設有最新HTC VIVE設備體驗區及分享HTC 5G串流應用，並為對VR產業有興趣的學生及新進開發者舉辦交流活動，由HTC VIVE資深開發人員分享如何準備進入VR開發領域。

HTC VIVE虛擬實境產品與策略副總經理鮑永哲表示，HTC持續關注產業及企業VR需求，並致力提供合作夥伴全方位支援。藉由HTC VIVE Pro Eye眼球追蹤等全新功能，HTC期待將來超越想像力的各種可能。另外，5G即將帶來開創與變革，HTC將持續帶領VR產業建構在未來5G發展新境界。

宏達電耕耘VR領域有成，在VR新品出貨激勵下，今年3月營收新台幣13.1億元，較2月營收倍增，但年減幅度仍逾5成，主因來自宏達電新款旗艦機可能在下半年才發動。

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