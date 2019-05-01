iPhone依然為帶來最高蘋果銷售收入，但暫時未透露5G版推行時間

蘋果稍早公布2019財年第二季財報結果，顯示營收達580.15億美元，相比去年同期的611.37億美元下滑5%，其中產品銷售營收達465.65億美元，而在服務營收則達114.50億美元，顯示服務營收成長幅度再次增加。

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如同先前說明，蘋果不再對外公布各項產品實際銷量，但仍維持公布不同產品銷售獲利。其中，iPhone系列產品銷售收入達310.51億美元，相比去年同期呈現衰退，而Mac系列銷售收入則達55.13億美元，同樣比去年同期呈現下滑，而iPad系列銷售收入為48.72億美元，相比去年同期成長，同時包含AirPods、HomePod在內產品累積銷售收入達51.29億美元，同樣呈現成長。

另外，蘋果財務長Luca Maestri也說明目前蘋果服務付費用戶已經累積超過3.9億人，同時各項付費服務使用人數均呈現雙位數成長，預期到2020年的服務付費訂閱人數將超過5億人。

若按照地區銷售表現來看，美國地區依然是蘋果最大銷售收入來源，並且呈現3%銷售成長，其次則是歐洲與中國市場，但分別呈現6%與21.5%不等下滑比例。

蘋果執行長Tim Cook表示，由於蘋果在產品定價重新作了調整，同時配合美國政府將增值稅從16%降低至13%，得以刺激整體產品銷售表現，而藉由舊機換購與分期付款也同樣吸引不少購機意願。

針對蘋果與Qualcomm之間和解，Tim Cook並未在財報會議上進一步透露細節，但強調雙方和解將能為彼此帶來更好發展。在先前和解內容中，蘋果與Qualcomm同時亦撤銷所有全球地區訴訟，並且達成多年合作協議，除了由蘋果向Qualcomm支付相關費用，Qualcomm也將直接向蘋果提供晶片與使用授權。

至於針對未來5G連網產品發展計畫，Tim Cook也未作進一步回覆，但強調將會在合適時間以最快速度導入新技術。就先前看法，蘋果可能不會太快加入5G連網競爭，預期要等到2020年才會有相關產品問世，但在與Qualcomm恢復合作之後，是否會改變蘋果的5G產品推行時間，目前還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》