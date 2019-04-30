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美官方公布「惡名市場」名單 淘寶、蝦皮等名列其中

2019-04-30 19:09三嘻行動哇 Yipee!

圖片及資料來源：WSJ、United States Trade Represen...
圖片及資料來源：WSJ、United States Trade Representative 美國貿易代表署（USTR）
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近年來想買東西已經不需要到實體店面，上網隨手點幾下立刻都能買到想要的東西，縱然網路購物非常方便，但是侵權、盜版商品猖獗，上網購物不一定能買到真貨。

美國貿易代表署（USTR）近日公布2018年度「Notorious Markets惡名市場」報告書，列出33個網路購物與25個市場黑名單，其中「淘寶網」、「蝦皮」…等全都名列其中。

圖片及資料來源：WSJ、United States Trade Represen...
圖片及資料來源：WSJ、United States Trade Representative 美國貿易代表署（USTR）
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據美國貿易代表署的報告內容，「惡名市場」名單的商店聚集大量盜版和仿冒品、冒牌行為，破壞美國創新和智慧財產權，繼而損害了經濟。

其中進軍中國、香港、台灣等市場的購物平台「淘寶網」、「蝦皮」、「Carousell旋轉拍賣」及「拼多多」全都被點名常出現假貨和仿冒產品，提醒全球消費者注意。

在這之中阿里巴巴旗下的「淘寶網」已經是第二年被列入黑名單之中，美國貿易代表署曾與阿里巴巴聯繫，阿里巴巴公司雖然有想辦法處理淘寶網的盜版商品，但盜版仍會出現購物網站上。對這次報告內容，路透社報導指出，阿里巴巴發言人回應會繼續打擊冒牌商品。

Carousell 旋轉拍賣則是被指控有 40% 到 80% 的仿冒品，而且當智慧財產權人投訴時，Carousell 旋轉拍賣需要 5 天左右才能處理移除侵權商品，而且針對多次侵權的賣家，平台無法處理。

至於蝦皮購物網站的盜版品據報告指都是高水準的仿冒品，當智慧財產權人要求保護品牌時，蝦皮會向智慧財產權人要求許多資料，而且需要 2 週的時間才會下架侵權產品。

圖片及資料來源：WSJUnited States Trade Representative美國貿易代表署（USTR）

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

仿冒淘寶黑名單淘寶網

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