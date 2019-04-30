原本Intel手機5G連網數據晶片負責人 加入蘋果

2019-04-30 08:42 聯合新聞網 楊又肇



依照英國每日電訊報 (Telegraph)報導指出，Intel原本負責手機裝置使用的5G連網數據晶片產品負責人Umashankar Thyagarajan，早已在今年2月便轉入蘋果陣營。

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雖然Umashankar Thyagarajan後續在個人LinkedIn頁面說明在蘋果負責職位為架構師，但從Umashankar Thyagarajan過往在Intel任內職務與手機產品使用的5G連網數據晶片有關，更負責帶領開發Intel原本計畫用於進軍手機產品，同時也預期向蘋果提供的5G連網數據晶片XMM8160，而在先前更負責提供給iPhone XS系列，以及iPhone XR使用的4G連網數據晶片XMM7560相關應用，因此估計在蘋果任職之後也會負責與連網數據晶片相關業務。

而在蘋果與Qualcomm恢復合作之後，Intel在5G連網業務失去與蘋果合作機會情況下，必然也必須決定終止對應手機產品使用的5G連網數據晶片，但仍計畫維持既有4G連網數據晶片，以及對應筆電、平板裝置使用的5G連網數據晶片產品發展，同時也計畫投入5G網路基礎建設裝置市場競爭，因此暫時還不會退離5G連網應用市場布局。

不過，蘋果與Intel方面則未對每日電訊報報導做出回應。

在此之前，市場傳聞蘋果原本有意收購Intel手機相關連網晶片業務，甚至可能涉及數十億美元的交易金額，但在後續蘋果與Qualcomm和解，並且進一步達成合作協議之後，蘋果似乎就沒有意願繼續談論收購事宜。

但除了與Qualcomm恢復合作，蘋果仍可能在2020年之後進一步與三星合作5G連網晶片，甚至也有計劃自行投入連網數據晶片研發，或許最終將會考慮採用自行研發連網數據晶片，以利擺脫仰賴他人情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》