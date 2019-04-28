消息指稱蘋果曾考慮收購Intel手機相關連網晶片業務

華爾街日報報導指稱，蘋果曾經考慮收購Intel手機相關連網晶片業務，但在與Qualcomm達成和解之後，雙方就未再針對收購事宜有更進一步談判。

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先前在蘋果與Qualcomm達成和解之後，Intel隨即宣布放棄針對手機應用的5G連網晶片發展，並且表示將重新評估5G連網晶片發展業務項目。

而就華爾街日報引述消息，表示蘋果與Intel從去年夏季便進行討論手機相關連網晶片業務收購事宜，甚至涉及數十億美元交易金額。若蘋果從Intel手中獲取手機連網晶片技術能力，恰好符合先前市場傳聞蘋果計畫佈署自有連網晶片發展能力的說法，同時也能彌補連網晶片仰賴他人提供的情況。

不過，顯然Intel在手機端的5G連網晶片發展無法滿足蘋果要求，同時後續與Qualcomm和解也有所進展，因此蘋果與Intel針對手機連網晶片業務收購事宜的討論便開始降溫，直到蘋果與Qualcomm和解之後，Intel便隨即宣布退出手機端的5G連網晶片發展，同時也表示將重新評估5G連網晶片業務發展規劃。

Intel的連網晶片業務，源自2010年8月自英飛凌 (Infineon Technologies)手中收購的無線解決方案部門，而蘋果在此之前也曾經與英飛凌合作連網晶片產品，後續才改為Qualcomm提供連網晶片，並且持續幾年獨家合作關係。之後在加入與Intel合作之後，蘋果開始與Qualcomm於法院進行長達兩年訴訟，進而在日前達成和解，但也傳出蘋果計畫於2020年再加入三星合作，同時也可能在日後自行投入連網晶片研發，藉此達成連網晶片自給目標。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》