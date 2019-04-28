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Walmart打造未來商店 強調不會以科技取代傳統人力

2019-04-28 10:37楊又肇

對於新技術導入不遺餘力的Walmart，稍早也宣布藉由對應人工智慧影像識別技術的攝影鏡頭，以及可與人互動顯示的螢幕設備，打造名為智慧零售實驗室的未來商店設計。

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Walmart所打造的未來商店位於紐約州境內萊維敦，採5萬平方英呎佔地面積，總計陳列超過3萬多種商品。與亞馬遜無人商店Amazon Go形式不同，Walmart未來商店仍維持超過100名員工於店內負責不同業務，同時也維持傳統收銀付費模式，最主要是藉由科技技術讓店內工作人員知曉何時應該補貨，並且了解店內那些業務需要人力調度支援，同時也能透過互動螢幕等設備增加消費者購物意願。

因此，在店內裝設的攝影鏡頭，將會用於協助確認店內庫存，或是用於確認生鮮食品品質，另外也能用於確認店內商品銷售狀況，藉此協助判斷哪些貨品應該增加進貨量，或是透過促銷活動吸引銷售。藉由這樣的方式，將能讓店內員工把心力集中在更多服務項目，不會將時間、體力浪費在漫無目的地確認貨架商品是否需要補貨。

至於店內搭載可與人互動顯示螢幕，則可即時顯示店內促銷活動，或是讓消費者查詢、觀看相關內容，藉此增加店內消費意願。

而店內搭載的攝影鏡頭，每秒約可累積傳輸多達1.6TB影像數據，並且透過店內伺服器儲存使用，但Walmart表示這些資料僅會在伺服器內存放1周左右時間，主要還是用於店內商品狀況確認，因此不會影響消費者隱私安全。

相比亞馬遜的無人商店Amazon Go，Walmart對於未來商店的想像顯然並非以取代既有人力為方向，而是藉由科技作為更好的輔助，讓人力資源可以有更好效率應用，並且讓消費者能感受更多親和力。

在未來規劃中，Walmart也會考慮導入自動結帳系統，同時也會藉由人工智慧技術判斷生鮮食品庫存品質，並且透過更多方式讓消費者更願意在店內消費。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

攝影紐約

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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