Intel預告10nm打造的「Ice Lake」處理器將至 但14nm製程產品仍會持續擴展

在Intel稍公布截至2019年3月底的2019財年第一季財報，顯示營收達161億美元，與去年同期持平，淨利則達40億美元，相比去年同期則呈現下滑11%，其中可能與新款桌機版與行動版處理器較晚推出，以及營運支出增加為49.15億美元有關。

同時，Intel也表示接下來將持續從數據中心、自駕系統應用，以及未來5G連網發展尋求更大獲利機會，接下來也會持續擴展14nm製程應用產品發展，並且提昇10nm製程產品產能。

分享 facebook

而在今年CES 2019期間宣布以10nm製程打造的「Ice Lake」處理器進入量產階段消息後，Intel在此次財報說明中也透露預計將會在今年第二季進行相關認證，並且預計會在第三季向合作夥伴供貨，預計應用在年底準備上市的首波推行產品。

若從時間點來算，預期採用10nm製程、Sunny Cove架構設計的Ice Lake-U處理器將選擇在今年Computex 2019期間亮相，而藉由希臘神話女戰神雅典娜為名，代號Project Athena的全新筆電設計也預期會同台亮相，相關應用產品則可能選擇於IFA 2019展會活動揭曉。

另一方面，同樣導入10nm製程、Foveros 3D技術封裝，並且以Arm big.LITTLE的大小核架構形式設計，代號為「Lakefield」的處理器平台，預期也可能會在Computex 2019期間展示，其中將以10nm FinFET製程的「Sunny Cove」架構作為單一大核部分，而4組小核部分則採用Atom處理器的「Tremont」架構設計，預期與Qualcomm計畫在Computex 2019期間深入說明的Snapdragon 8cx處理器平台抗衡，同時也預期將會應用在包含常時連網筆電在內產品，但初期產能預期不大，主要還是以推行Ice Lake-U處理器應用產品作為重點。

在接下來的產品發展中，預期桌機版處理器依然會維持採用14nm製程設計，同時預期第9代Core i系列處理器將會持續更新至年底，其中包含新版代號Amber Lake的Y系列處理器，另外也準備推出新款Xeon E系列處理器。

不過，桌機版處理器依然會延續使用14nm製程，並且持續將此項製程技術精進，因此預計2020年第二季準備推出的「Comet Lake」第10代Core i處理器同樣採用14nm製程，但在Core i9規格版本將會採用10核心設計，而行動版處理器同樣也會在Core i9規格導入10核心設計。至於10nm製程預計要等到「Tiger Lake」處理器才會開始導入，但也要等到下半年推出Y系列才會採用，整體上還是會以14nm為主。

行動版處理器方面，在Ice Lake-U與Lakefield處理器均開始導入10nm製程後，預期後續將會推出「Tiger Lake」與「Roket Lake-U」處理器，但至少會安排在2020年第二季以後。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》