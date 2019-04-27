LINE Pay未來將提供獨立形式app 預計在日本擴展更多支援消費地點

根據LINE稍早說明，確認未來在日本地區將推行以獨立app形式使用的LINE Pay服務，同時也預期擴展更多支援LINE Pay付款的消費地點，並且將會加入諸如星巴克等連鎖品牌店家合作，讓使用者在日本境內更容易以無現金形式的行動支付服務消費。

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之所以規劃以獨立app形式提供使用，主要還是與原本LINE Pay服務必須在LINE app層層介面中開啟，造成許多消費者不願使用有關，因此未來預期以獨立app形式提供使用，配合現有LINE Points點數回饋、消費折扣，以及聯名信用卡綁定優惠等，將能吸引更多人透過LINE Pay消費。

除了僅提供掃碼支付、顯示店家地圖與折扣優惠內容之外，以獨立app形式使用的LINE Pay，基本上與整合在LINE內的功能完全相同，同時也能與使用者綁定金融卡、信用卡資料互通，並且以加密技術確保使用安全，實際開啟或進行付款時也必須透過個人密碼解鎖使用。

另外，LINE也宣布將與merpay合作，藉此擴展支援LINE Pay消費的服務地點，同時也與星巴克在內連鎖品牌店家合作，讓消費者能透過LINE Pay完成付費，藉此推廣無現金消費模式。

而依照LINE台灣方面表示，跨境消費將會是LINE Pay接下來的發展方向，因此預期未來也將開放台灣地區消費者透過綁定台灣境內發行信用卡、金融卡的LINE Pay服務，於日本境內消費地點完成付款。

同時就以LINE Pay聯名信用卡於國外消費，同樣也能獲得LINE Points點數回饋情況來看，預期未來以LINE Pay服務於日本境內消費也同樣可獲得LINE Points點數回饋，只是台灣地區消費者所累積的LINE Points點數是否能用於日本境內消費，似乎還要進一步做確認。

至於台灣地區是否也會跟進推出獨立app形式的LINE Pay服務，目前LINE台灣表示暫時還沒有具體計畫。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》