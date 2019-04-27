LINE條列78億日圓營業虧損 其中與擴大LINE Pay服務有關

因為去年擴大LINE Pay服務在日本地區發展規模，使得LINE在2019財年第一季財報中認列78億日圓營業虧損，相比去年同期條列12億日圓營業虧損增加不少支出，形成LINE在上一季累積103億日圓虧損金額。

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根據LINE公布財報內容，顯示近期在LINE Pay服務上的行銷推廣投資金額達74億日圓，其中包含在LINE Pay服務規模擴大、員工數量增加，同時也與金融單位進行合作，使得整體開銷增加許多，例如用於LINE Pay服務行銷費用便達74億日圓，相比去年同期增加9%，而人事費用支出也因為服務、合作規模擴大增加至171億日圓，相比去年同期增加達27.4%。

而相較之下，LINE Pay服務在全球地區流動金額成長至2520億日圓，相比去年同期成長45.8%，每月活躍用戶人數成長至430萬人，年成長率高達85.2%，其中在日本地區更有顯著成長表現。

不過，LINE方面也透露2018財年第四季的全球地區流動金額達3750億日圓，其中有不少因素與台灣地區許多人藉由LINE Pay聯名信用卡繳納保險費用有關，同時也說明今年初開始將台灣地區的LINE Pay點數回饋比例從2%調降回1%。

針對接下來的發展方向，LINE在今年4月初已經宣布與merpay (メルペイ)成立行動支付聯盟，未來將可讓更多消費地點可接受LINE Pay及merpay付費，藉此推動日本地區無現金消費模式，而未來也將藉由提供更多折扣優惠券吸引使用者透過LINE Pay消費，另外也與星巴克在內品牌業者合作，讓使用者能在更多品牌店內透過LINE Pay快速付款。

為了讓LINE Pay服務更容易被推廣使用，未來此項服務也會以獨立app形式提供使用，並且進一步強化個人身分認證，同時也計畫在日本地區推行LINE Pay聯名信用卡。

以獨立app形式提供使用的LINE Pay app中，將可讓使用者直接點按、開啟即可使用LINE Pay服務，不用像過往必須開啟LINE app，並且切換到LINE錢包服務頁面操作等繁複流程才能使用，同時也支援掃碼支付、店家地圖與折扣優惠券等服務項目，接下來更計畫推行「平成最後的超Pay優惠季」活動，提供LINE Pay兩倍回饋等方式吸引使用者透過LINE Pay消費。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》