香港成為第8個在亞太地區啟用的AWS服務區域

雖然早在2008年就已於香港開設首個CloudFront網路服務節點 (Point of Presence，PoP)，後續也在2013年正式於香港設立辦公室，但直到2017年確認將於香港設置數據中心，AWS才終於在香港地區提供在地化的雲端服務，並且能與全球各地區的AWS雲端服務網路串接。

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根據AWS說明，香港是繼北京、孟買、寧夏、首爾、新加坡、雪梨、及東京之後，第8個在亞太地區啟用的AWS服務區域，而目前在全球市場已經啟用21個AWS服務地理地區，並且涵蓋64個國家地區，未來2年內將會持續開通4個地理地區、增加12個國家地區，其中包含巴林、開普敦、雅加達與米蘭。

此次在香港推出全新服務地區，將可讓香港在地用戶能藉由在地服務提供更低延遲的使用體驗，並且涵蓋3個可用地區，依照不同地理位置對應各自的獨立服務，以及獨立供電、散熱與安全系統，藉此降低因為資料中心事故造成線上服務停擺等問題。

目前包含亞洲萬里通、國泰航空、華懋集團、京信通信、福斯傳媒集團亞洲、香港01、滙豐銀行、香港迪士尼、嘉里物流、KeptMe、畢馬威中國、新濠博亞娛樂、新世界發展、壹傳媒、海洋公園、Royale International Group、太古可口可樂有限公司、香港中華煤氣、透納廣播公司、電視廣播有限公司 (TVB)、香港醫思醫療集團等企業均採用AWS服務。

此外，包含8 Securities、9GAG、AfterShip、保泰人壽、FinFabrik、GreenTomato、GRANA、Gogo Tech、Haymarket、Kopi、啦啦快送、Madhead（瘋頭）、polljoy、PIXELS、Prenetics、RADICA、SHOPLINE、高創動訊、WeLend、WiZ Connected在內香港新創企業也均採用AWS服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》