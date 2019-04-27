親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
三星摺疊機出包
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

吳韓4千萬爭議 他說關鍵在「1個字」的差別

警察新制服中看不中用？夏天不想變鹽巴人 只好訂「改良版」…

香港成為第8個在亞太地區啟用的AWS服務區域

2019-04-27 11:27楊又肇

雖然早在2008年就已於香港開設首個CloudFront網路服務節點 (Point of Presence，PoP)，後續也在2013年正式於香港設立辦公室，但直到2017年確認將於香港設置數據中心，AWS才終於在香港地區提供在地化的雲端服務，並且能與全球各地區的AWS雲端服務網路串接。

分享

根據AWS說明，香港是繼北京、孟買、寧夏、首爾、新加坡、雪梨、及東京之後，第8個在亞太地區啟用的AWS服務區域，而目前在全球市場已經啟用21個AWS服務地理地區，並且涵蓋64個國家地區，未來2年內將會持續開通4個地理地區、增加12個國家地區，其中包含巴林、開普敦、雅加達與米蘭。

此次在香港推出全新服務地區，將可讓香港在地用戶能藉由在地服務提供更低延遲的使用體驗，並且涵蓋3個可用地區，依照不同地理位置對應各自的獨立服務，以及獨立供電、散熱與安全系統，藉此降低因為資料中心事故造成線上服務停擺等問題。

目前包含亞洲萬里通、國泰航空、華懋集團、京信通信、福斯傳媒集團亞洲、香港01、滙豐銀行、香港迪士尼、嘉里物流、KeptMe、畢馬威中國、新濠博亞娛樂、新世界發展、壹傳媒、海洋公園、Royale International Group、太古可口可樂有限公司、香港中華煤氣、透納廣播公司、電視廣播有限公司 (TVB)、香港醫思醫療集團等企業均採用AWS服務。

此外，包含8 Securities、9GAG、AfterShip、保泰人壽、FinFabrik、GreenTomato、GRANA、Gogo Tech、Haymarket、Kopi、啦啦快送、Madhead（瘋頭）、polljoy、PIXELS、Prenetics、RADICA、SHOPLINE、高創動訊、WeLend、WiZ Connected在內香港新創企業也均採用AWS服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

Intel預告10nm打造的「Ice Lake」處理器將至 但14nm製程產品仍會持續擴展

2019-04-27 11:28

LINE條列78億日圓營業虧損 其中與擴大LINE Pay服務有關

2019-04-27 11:27

LINE Pay未來將提供獨立形式app 預計在日本擴展更多支援消費地點

2019-04-27 11:27

M17集團進軍直播購物市場競爭 以HandsUP舉手購物與各直播平台合作

2019-04-26 09:55

和解背後：律師製作文件說明蘋果早已策劃向高通施壓

2019-04-26 09:52

Facebook因數據外洩 可能面臨FTC裁罰30億美元起跳罰款

2019-04-26 09:51

Waymo確定將於底特律生產Level 4規格的自駕車

2019-04-26 09:50

Tesla確定針對現有Model S與Model X車款提供付費升級長程馬達選項

2019-04-26 09:48

熱門文章

Sony新機 3鏡頭搶市

2019-04-26 14:41

宏達電新一代區塊鏈手機 可望下半年亮相

2019-04-26 18:40

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top