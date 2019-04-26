M17集團進軍直播購物市場競爭 以HandsUP舉手購物與各直播平台合作

由藝人黃立成發起的17 Media，與來自新加坡交友服務Paktor合組的M17集團，今日 (4/25)宣布進軍直播購物市場競爭，推出HandsUP舉手購物服務，藉由直播社群互動與電商服務整合，藉由直播主、網紅或各地意見領袖影響力串接消費市場需求。

M17集團共同創辦人暨執行長潘杰賢 分享 facebook

經過8個月的試營運與調整，M17集團宣布旗下直播購物服務－HandsUP舉手購物正式上線，藉此與眾多線上直播平台提供相似服務競爭。

不過，與其他直播購物服務不同，HandsUP基本上是一款完全獨立服務，並非整合在17直播服務內，同時可串接Facebook、LINE服務平台，預計日後也會加入串接Instagram。

HandsUP服務背後技術，其實源自M17集團日前收購的米果數位行銷團隊技術資源，強調與眾多直播購物平台不是競爭關係，而是可以彼此合作、一同成長的互補關係，意味日後只要直播服務平台有合作意願，即可在平台中串接HandsUP服務技術，讓直播主可以輕易地在各個平台發揮個人影響力媒合商品銷售，同時也能讓賣家一次透過多個直播平台銷售商品。

根據米果數位行銷創辦人楊雅如說明，HandsUP舉手購物經歷8個月測試、調整，讓直播主、賣家可輕易串接、管理多個直播平台，同時也能輕易抓取社群服務上的發文留言，同時讓買家透過輸入「+1」留言即可完成訂單，藉此簡化直播過程中的訂單交易模式。

M17集團共同創辦人暨執行長潘杰賢表示，與米果數位行銷團隊的合作可說是一拍即合，同時也認為雙方發展理念相近，因此預期結合其技術打造的HandsUP舉手購物將能協助直播主多元發展，並且銜接直播資源推動電商銷售機會，預期將可實現成交總額 (GMV)金額達新台幣100億元的目標。

而由M17集團收購後，米果數位行銷團隊將會繼續以HandsUP舉手購物形式成為M17集團旗下子公司，原本的米果數位行銷名稱則預計在今年結束使用。

至於在近期發展狀況，潘杰賢表示目前M17集團已經轉虧為盈，各營運事業都有顯著的成長，今年營收預期相比去年將成長70%，預期可達新台幣100億元規模，若加上預期直播購物業績將可達新台幣100億元規模，意味M17集團在今年將會有更顯著成長。

目前M17集團在台灣、新加坡、香港、日本、南韓、美國，以及馬來西亞均有設置辦公據點，同時全球員工人數約有600人規模，接下來的發展方向將持續深耕亞洲，並放眼美國和全球市場，預計以4000萬名粉絲人數互動規模、15000名內容創作者為基礎，繼續深化內容生產、直播娛樂，以及B2B服務。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》