Facebook因數據外洩 可能面臨FTC裁罰30億美元起跳罰款

雖然美國聯邦貿易委員會 (FTC)目前尚未表態，但Facebook估計將可能因為先前用戶隱私外洩醜聞面臨30億至50億美元的鉅額罰款。

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Facebook稍早公布2019財年第一季財報，其中說明第一季營收達150.77億美元，超出先前市場預估不足150億美元的情況，其中149.12億美元營收源自廣告業務，其中行動廣告營收便佔93%，但扣除開銷等雜支項目，實際淨利僅達24.29億美元，相比去年同期下滑51%。

而截至2019年3月底的每日用戶人數達15.6億人，年成長達8%，每月用戶人數則達20.38億，同樣呈現8%年成長率。同時就Facebook說明，目前使用Facebook、Messenger、Instagram或WhatsApp的用戶人數平均達21億人，同時在全球2.7億人口中，至少會使用Facebook其中一項服務。

另外，Facebook也估計在2019財年第一季營收中，將會標記一項至少在30億美元規模的財務損失，主要基於先前Cambridge Analytica涉及竊用高達5-6000萬名Facebook用戶隱私數據相關醜聞，導致美國聯邦貿易委員會將對Facebook開罰鉅額罰款，甚至罰款金額可能介於30億至50億美元之間。

除了美國聯邦貿易委員會將對Facebook開罰，Facebook也可能面臨歐盟裁定罰款壓力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》