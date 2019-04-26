Waymo確定將於底特律生產Level 4規格的自駕車

去年以開始在美國亞利桑那州推行自駕車付費搭乘服務的Waymo，稍早確認將在美國汽車產業重鎮底特律生產旗下對應Level 4規格的自駕車，藉此兌現今年1月為外宣布將於密西根州設置產線量產車輛的承諾。

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依照Waymo執行長John Krafcik於官方部落格說明，預計在密西根州底特律設置的工廠產線，將與美國輪軸製造公司 (American Axle & Manufacturing)合作，並且預期可協助讓底特律生產勞動力回流，並且藉由底特律過往製造車輛聞名的在地資源擴大產線規模，預計會比原本在亞利桑那州產線規模更大。

除了Waymo，包含飛雅特克萊斯勒集團也在近期宣布將在底特律建造全新Jeep車量產線，而福特方面也確認將會在弗拉特羅克設置驗動車產線，同時預期會在密西根州西南處增加額外產線，預期將使密西根州增加更多就業機會，以及更多經濟成長動能。

雖然去年宣布在亞利桑那州鳳凰城區域啟用自駕車付費搭乘服務，但目前在整體服務擴展速度顯得緩慢，在Tesla於不久前宣布將在2020年推行自有自駕計程車車隊，並且讓自駕車搭乘服務擴展到全美地區，或許也將因此讓Waymo自駕車服務可加速擴展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》