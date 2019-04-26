Tesla確定針對現有Model S與Model X車款提供付費升級長程馬達選項

日前傳出將以更換馬達方式，藉此刺激Model S與Model X車款銷量，Tesla稍早證實正式在現有Model S與Model X車款採用全新長程馬達，其中採用永磁磁阻 (permanent magnet reluctance)設計，讓車輛可以有更長行駛距離，同時也能對應第三代Superchargers更快的充電效率。

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而為了讓行駛距離可進一步拉長，Tesla也在Model S與Model X車款的軸承、齒輪、冷卻系統與潤滑系統做了改進，並且藉由氣壓式懸吊系統對應更舒適的行駛路感。

根據Tesla示範，全新長程馬達的Model S約可從原本最長540公里行駛距離增加至610公里，而Model X最遠行駛距離則可達505公里，在條件配合情況下甚至可以將最長行駛距離拉長。就先前的說法，在永磁磁阻設計中，將可在車輛降速時回收電能，並且配合後輪感應馬達提供額外驅動力，藉此降低車輛整體耗電運作比例，僅而達成相對節電、行駛更長距離的目的。

至於使用第三代Superchargers充電時，雖然無法比擬採完全重新設計的Model 3充電速度，按依然可達200kW充電效率，相比使用第二代Superchargers僅能達145kW充電效率，約提升近50%比例。

另外，Tesla也針對原本購入Model S或Model X的用戶，提供額外付費更換新馬達設計的選項，甚至可以直接獲得解除車輛限速的極速模式 (Ludicrous Mode)功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》