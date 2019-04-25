friDay購物推行金卡會員制 以更多優惠吸引消費忠誠

去年底以試營運形式推行的friDay金卡會員制，friDay今日 (4/25)表示目前金卡會員活躍度相比一般會員活動度約高出4倍，未來也將持續藉由巨量數據分析消費者購物偏好，藉此提供消費者更好購物體驗，並且加碼升級更多服務。

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引述市調機構CRIP於2018年統計數據，顯示亞馬遜Prime會員每年平均消費金額達1400美元，相比一般會員僅有600美元的消費金額約增加2.3倍，同時就市場常見消費行為多半藉由會員制提供更進一步服務、優惠，藉此吸引更多消費者加入會員。

依照friDay規劃，金卡會員身分將以每月49元或一年588元形式訂閱使用，同時在每筆消費金額提供最高10% f幣的現金回饋，若搭配美安、LINE購物、SHOPBACK、購有錢 (GoYoMoney)折價券及聯名卡更可讓回饋金額最高可達21%，而從即日起至5月10日期間，friDay更針對加入成為金卡會員提供首購回饋最高加倍可達20%。

此外，f幣同時也能與現有friDay購物折價券、HAPPY GO點數合併使用，未來更計畫整合遠東集團旗下如遠東百貨、Sogo百貨、愛買、city' super品牌購物資源。另外，friDay也將針對金卡會員提供亞東醫院健檢9折專案價、星和醫美雙重優惠，而在fiDay音樂服務也提供月租費可享8折優惠、friDay影音服務贈送3部線上強檔電影、ABC Cooking Studio體驗課程100元折價，以及uberEATS新用戶首購200元優惠折價序號、饗厚牛排排餐9折優惠等。

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friDay強調，雖然許多電商服務都會透過折扣碼、現金回饋等方式吸引消費者購物，但由於相對伴隨不少使用限制、無法合併使用等情況，往往造成消費者無法輕易使用，導致僅在特定優惠時才會有消費行為。此次透過增加金卡會員制，讓金卡消費者能享有更多優惠，同時也能更容易使用優惠折扣，進而增加其消費忠誠度，同時也能讓friDay累積更精準的消費行為數據，進而可以此類數據規劃更貼近消費行為的銷售活動。

而針對未來發展方向，friDay表示會持續與遠東集團旗下品牌有更深入整合，例如未來也有可能提供遠傳電信資費提供折扣，現階段將會依照實際消費行為評估提供合適優惠，同時針對現有購物體驗也會繼續調整，讓金卡會員、一般會員消費體驗均可提升。

不過，未來進一步累積精準的用戶消費行為數據後，是否會比照亞馬遜等電商服務推行自有品牌商品，遠時數位科技總經理楊聯財表示以friDay購物定位，主要還是以提供最佳購物優惠服務，因此在銷售策略並不會考慮打造自有品牌實體商品，但會考慮推行更多獨特數位商品，例如先前提到的電信、影音等服務優惠。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》