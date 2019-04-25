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全自動洗衣摺衫機技術過高？ 開發商宣告破產

2019-04-25 13:45香港01 記者陳錦洪報導

Landroid 外型就似是一個普通的儲物櫃，放在家中或房間也沒問題。圖／擷自官...
Landroid 外型就似是一個普通的儲物櫃，放在家中或房間也沒問題。圖／擷自官網
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做家務是一件非常擾人，但又不能忽略的事。兩口子工作回來，想舒服休息一下，卻要面對洗衣﹑摺衫等的苦差事。早在 2016 年，日本生活產品公司 Seven Dreamer 就公開了旗下研發中的全自動洗衣兼摺衫機的原型，當時在網絡上也引起一定回響，並在發布會中預計 2018 年正式上市。沒想到，事至今天也沒有看到這便利的機器出現，反而出來的新聞是 Seven Dreamer 因設計所用資金太多，導致公司破產

帶來超方便體驗的概念

以往，我們要把衣服分類，再放入洗衣機清洗。然後把濕透的衣服拿去太陽下烘乾，繼而回收並摺疊。整個過程所芯的時間可能就要半天有多，當然並非要一直盯著洗衣的各個步驟，不過必須要記住有衣服要拿去烘乾，等一回要收回，這些問題已經相當煩心。Seven Dreamer 當初開發中的 Landroid 就把這些步驟統一，只要使用者把衣服放在機器的底部，就會進行清洗，Landroid 更會自動析辨出衣服類型，如恤衫﹑褲和裙等，再進行相對應的摺疊工作。Landroid 更可在一晚摺好 40 年衣服，如果真能成事一定可以幫繁忙的都市人節省很多工夫。

開發難度太高

Landroid 最利害的地方是，它能使用「圖像識別傳感器」分辨出衣服大小﹑外型和類別，根據這些資料進行摺疊。可是，這只是概念上的技術，實際要做出來時又是另一回事。Seven Dreamer 要盡量降得機器成本（太貴也沒人會買）的同時，達到洗衣﹑烘乾和摺疊，實在是天方夜譚。不 Landroid 開發難度下，Seven Dreamer 總債務高達 22.5 億日幣，即使靠著公司開發的睡眠裝置和碳纖維高爾夫球桿帶來的可觀收入，也不能彌補開發的虧損導致破產。

其實早在 2016 年的發布會上，展示原型機操作時就被懷疑技術根本未能做出來。摺疊衣服的過程雖顯示在大型投影螢幕上，可是 Landroid應會密封操作摺疊過程，被質疑是預先錄製。而且分析衣物的類別時，畫面的衣服被打上格仔，更使人猜疑。

香港難以接納這類創新電器

時不時就會聽到有一個劃時代的家居電器出現，例如上面討論的全自動洗衣摺衫機，以及大家都應該聽過的自動掃地機械人。這一類機械在原型推出時，往往能帶給人們驚喜，可是在最後大家都會選擇用自己雙手或一些傳統電器擺了。筆者都曾擁有一個自動掃地機械人，只能說香港的房屋太細，而且香港人就算在清潔上也相當講效率，這類「全自動」的機器難以發揮作用。

延伸閱讀：

日本整人-潛伏大叔第2彈-屋主能否發現21位猛男藏身家中

中二病-3招解決駝背問題-整骨院院長設計爆笑動漫伸展操

文章授權轉載自《香港01》

破產機器人

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