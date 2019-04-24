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iPhone有望支援模擬悠遊卡？ 傳蘋果將加入MiFare非接觸式IC卡技術

2019-04-24 10:03楊又肇

隨著蘋果在WWDC 2017透露將於日後對外開放Core NFC功能，藉此讓開發者能運用iPhoneApple Watch內建NFC對應更多近場感應功能，而預期在6月即將登場的WWDC 2019期間揭曉更多細節。

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目前開發者僅能存取iPhone或Apple Watch內建NFC功能中的數據交換格式 (NDEF)資料，意味開發者可以透過NFC近場感應方式，硬體裝置可讀取iPhone或Apple Watch特定資料，但仍無法進行資料寫入，同時也尚未開放第三方app直接取用iPhone或Apple Watch內建NFC資源。

但從近期開發者挖掘資料，顯示蘋果有意對外開放更多Core NFC技術應用資源，讓更多第三方app、硬體設備能存取iPhone或Apple Watch內建NFC資源。

相關說法指稱，蘋果準備向開放者開放支援ISO 7816規範智慧卡片格式，亦即可同時對應由Sony提出的FeliCa非接觸式IC卡技術，以及由恩智浦提出MiFare非接觸式IC卡技術的智慧卡模擬功能，其中後者更是目前台灣地區悠遊卡所採用技術，或許代表接下來將可藉由iPhone或Apple Watch模擬支援悠遊卡功能，讓使用者能更方便搭乘大眾運輸工具，以及用於小額支付消費。

目前市售款iPhone與Apple Watch已經可以支援模擬採用FeliCa技術的日本Suica卡 (俗稱西瓜卡)在內智慧卡片，若進一步支援模擬採用MiFare技術打造的智慧卡片，預期將可讓iPhone、Apple Watch可應用在更多門禁卡、感應識別卡、員工證，或是單次使用感應票券。

不過，目前蘋果尚未對外證實此類傳聞，預期要等到WWDC 2019期間才能確認。另一方面，即便蘋果開放加入MiFare非接觸式IC卡技術，是否必須在硬體規格上支援，目前也還無法確定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

悠遊卡AppleiPhoneNFC

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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